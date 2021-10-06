Корона первого короля исчезла

 
Ексклюзивы
1/5
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 1845
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 873
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1071
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 1305
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1485
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1107
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1116
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 675
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 612
Фото
Все фото
4
11
3
5
16
В могильнике нашли стеклянные подвески скифов
В могильнике нашли стеклянные подвески скифов
Крепость и улицы Хотина показали на столетних фото
Крепость и улицы Хотина показали на столетних фото
Археологи показали золотую чашу возрастом 3 тыс. лет
Археологи показали золотую чашу возрастом 3 тыс. лет
В Польше открыли памятник выдающемуся &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
&quot;Вышиваный. Король Украины&quot; на либретто Жадана: состоялась премьера первой оперы о войне 1918–1920 годов
"Вышиваный. Король Украины" на либретто Жадана: состоялась премьера первой оперы о войне 1918–1920 годов
Видео
Все видео
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Интервью
1/5
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 918
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2034
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 495
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8514
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
06 октября 2021
Просмотров: 378
Треба контролювати
– Якщо тобі зателефонує мій чоловік, не зважай. Перевірятиме, чи справді під твоїм номером – ти, а не якийсь Ігор чи Іван. Своєю ...
четверг, 07 октября 2021 08:20

Корона первого короля исчезла

  Комментировать
Корона первого короля исчезла
Церемониальный головной убор Перемышльских епископов. По легенде, в XVI веке ее переделали из короны Даниила Романовича. Фото: wykop.pl

В Дорогочине, сейчас это восточная Польша, 7 октября 1253-го короновали галицко-волынского князя Данила Романовича. Корону прислал Папа Римский Иннокентий IV.

В Средневековье считали, что сын князя был князем от рождения. Королем его должен признать Папа Римский. Посланник Папы Иннокентия ІV прибыл в Дорогочине над Бугом. Привез Даниилу королевские клейноды: корону, скипетр и державу.

"Прислал папа послов достойных, которые принесли Даниилу венец и скипетр, и корону, означающие королевский сан, говоря:"Сын! Прими от нас венец королевства. Ты получишь помощь от папы". Он принял венец от Бога, от церкви Святых апостолов, от престола святого Петра, и от отца своего папы Иннокентия, и от всех епископов своих", - пишет неизвестный автор в Галицко-Волынской летописи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали реконструкцию короны первого короля Руси

Коронация состоялась в дорогочинському храме Пресвятой Богородицы. Получив корону, галицко-волынский правитель становился полноправным европейским монархом. Другие короли должны были предоставить ему военную помощь. Однако обладатели Центральной Европы не поддержали его в борьбе. Даниил Галицкий воюет в одиночку против монголов.

Данилова корона к Первой мировой войны хранилась в храме в Перемышле и была переработана в митру местного епископа. Исчезла во время Второй мировой войны. Где - неизвестно. Ее копия хранится в экспозиции Золочевского замка на Львовщине.

Волынский князь Ярополк Изяславович погиб 22 ноября 1087 во время похода на Перемышль. Его считают первым королем Руси-Украины. Его правителя дружинник по имени Нерядець. Власть в Киеве перешла не до коронованного Ярополка, а к брату Изяслава - Всеволода. Ярополк несколько раз пытался получить отцовский престол, но безуспешно. 22 ноября 1086 во время похода на Волыни убил дружинник. Тело новомученика перевезли в Киев.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Корона первого короля исчезла». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Корона первого короля исчезла

Самое читаемое
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 9369
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 6588
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 5373
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
5
 Просмотров: 5022
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 3546
История
В могильнике нашли стеклянные подвески скифов
В могильнике нашли стеклянные подвески скифов
4
 Просмотров: 162
Крепость и улицы Хотина показали на столетних фото
Крепость и улицы Хотина показали на столетних фото
11
 Просмотров: 1539
Первых грабителей поезда линчевали
Первых грабителей поезда линчевали
 Просмотров: 486
Археологи показали золотую чашу возрастом 3 тыс. лет
Археологи показали золотую чашу возрастом 3 тыс. лет
3
 Просмотров: 918
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
5
 Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
5
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
4
Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
1
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1
Мовний бар'єр
Голосов: 97
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть