Корона первого короля исчезла

Церемониальный головной убор Перемышльских епископов. По легенде, в XVI веке ее переделали из короны Даниила Романовича. Фото: wykop.pl

В Дорогочине, сейчас это восточная Польша, 7 октября 1253-го короновали галицко-волынского князя Данила Романовича. Корону прислал Папа Римский Иннокентий IV.

В Средневековье считали, что сын князя был князем от рождения. Королем его должен признать Папа Римский. Посланник Папы Иннокентия ІV прибыл в Дорогочине над Бугом. Привез Даниилу королевские клейноды: корону, скипетр и державу.

"Прислал папа послов достойных, которые принесли Даниилу венец и скипетр, и корону, означающие королевский сан, говоря:"Сын! Прими от нас венец королевства. Ты получишь помощь от папы". Он принял венец от Бога, от церкви Святых апостолов, от престола святого Петра, и от отца своего папы Иннокентия, и от всех епископов своих", - пишет неизвестный автор в Галицко-Волынской летописи.

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Коронация состоялась в дорогочинському храме Пресвятой Богородицы. Получив корону, галицко-волынский правитель становился полноправным европейским монархом. Другие короли должны были предоставить ему военную помощь. Однако обладатели Центральной Европы не поддержали его в борьбе. Даниил Галицкий воюет в одиночку против монголов.

Данилова корона к Первой мировой войны хранилась в храме в Перемышле и была переработана в митру местного епископа. Исчезла во время Второй мировой войны. Где - неизвестно. Ее копия хранится в экспозиции Золочевского замка на Львовщине.

Волынский князь Ярополк Изяславович погиб 22 ноября 1087 во время похода на Перемышль. Его считают первым королем Руси-Украины. Его правителя дружинник по имени Нерядець. Власть в Киеве перешла не до коронованного Ярополка, а к брату Изяслава - Всеволода. Ярополк несколько раз пытался получить отцовский престол, но безуспешно. 22 ноября 1086 во время похода на Волыни убил дружинник. Тело новомученика перевезли в Киев.