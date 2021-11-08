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вторник, 09 ноября 2021 08:20

Королю подарили самый большой в мире бриллиант

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Королю подарили самый большой в мире бриллиант
Король Эдуарду VII приказал сделать камню огранку. "Куллинан" раскололи на два больших кристалла и три небольших куска. На их огранку ушло 2 года. Фото: royalcollection.org.uk

Английскому королю Эдуарду VII (1841-1910) 9 ноября 1907-го подданные африканской колонии подарили самый большой к тому времени бриллиант "Куллинан". Его вес - 621,2 гр.

В 1904 году предприниматель Томас Куллинан купил ферму с шахтой "Премьер" в провинции Гаутенг в Южной Африке. Заведующий шахтой Фредерик Уэлльс увидел необычный блеск в глубокой яме и понял, что это бриллиант. Как показал анализ, камень весил 621,2 г (3106 карат). Он был чрезвычайно чист, хотя имел в глубине черную точку, свидетельствовавшую о наличии внутренних деформаций. Решили, что он осколок большего камня, однако поиски оказались тщетными.

Бриллиант выставили в банке Йоханнесбурга на продажу и обзор. Через два года руководство республики Трансвааль выкупило его у Куллинана со скидкой за 150 тыс. фунтов. Страна намеревалась выразить благодарность королю Эдуарду и подарить.

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Король Эдуарду VII приказал сделать камню огранку. "Куллинан" раскололи на два больших кристалла и три небольших куска. На их огранку ушло два года: всего было изготовлено 2 огромных, 7 больших и 96 мелких бриллиантов. Общая масса составила 1063,65 карата. Самые большие камни получили имена и римские номера от I до IX. Крупнейший "Куллинан I" инкрустирован в скипетр английского короля Эдуарда VII.

"Куллинан II" украшает корону Британской Империи. Остальные бриллианты назвали "Малыми звездами Африки".

В Южной Африке 6 декабря 1869 открыли залежи алмазов. Африканские бриллианты считались подлинной геологической сенсацией. К концу ХIХ ст. суммарная добыча алмазов в Южной Африке составила около 60 млн каратов – 12 тыс. кг. В стране до сих пор добывают половину мировых запасов алмазов в мире.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
ноября

Королю подарили самый большой в мире бриллиант

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