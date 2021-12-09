Король избрал женщину вместо короны

Бывший король Эдуард VIII позирует с Уоллисом Уорфилдом-Симпсоном. Фото: www.vestnik.az

В форте Бельведер 11 декабря 1936 года король Великобритании 42-летний Эдуард VIII отрекся от престола. Он стал первым за 800 лет английским королем, добровольно отрекшимся от престола.

Старший сын короля Георга V Эдвард родился в 1896 году. Служил офицером во время Первой мировой войны, во время Великой депрессии 30-х годов помогал организовать рабочие программы для безработных и стал популярным в обществе. В 1934-м влюбился в светскую львицу Уоллис Уорфилд Симпсон, которая была замужем за англо-американским бизнесменом.

Уоллис ранее уже была замужем и рассталась с пилотом ВМС США. Королевская семья не одобряла замужнюю любовницу Эдварда. Король Георг V умер 20 января 1936 года, и Эдуард был провозглашен новым королем. Его коронацию назначили на май 1937-го.

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О его романе с Симпсон писали в газетах мира. Симпсон получила предварительное согласие на развод. Для Англиканской церкви и большинства британских политиков дважды разведенная американка была неприемлема как будущая британская королева. Эдвард твердо решил жениться. Он предложил морганатический брак, в котором Уоллис не получит никаких прав на монаршие звание или собственность. Правительство отклонило предложение.

Без перспектив разрешения на женитьбу король отрекся от престола, парламент утвердил акт об отречении, и 325-дневное правление Эдуарда VIII подошло к концу. 12 декабря его младший брат, герцог Йоркский, был провозглашен королем Георгом VI.

3 июня 1937 года герцог Виндзорский и Уоллис Уорфилд поженились в замке Канд во французской долине Луары. Жили во Франции, но посетили другие европейские страны. Эдвард умер в Париже в 1972 году, но похоронен на территории Виндзорского замка. В 1986 умерла Уоллис и ее похоронили рядом с ним.

Итальянский король Эммануил III 31 октября 1922 года назначил основателя фашизма Бенито Муссолини главой правительства. Успехи Италии в социальной политике сделали Муссолини авторитетом в Европе и позволили проводить активную внешнюю политику. Муссолини построил себе имидж "проводника", знающего ответы на все вопросы и прав. Тотальный контроль над прессой и отсутствие политической оппозиции помог создать культ "дуче". Сплошная пропаганда увеличивала сторонников фашистской партии посреди людей страны.