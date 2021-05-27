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пятница, 28 мая 2021 08:20

Коренных американцев принудительно переселили

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Коренных американцев принудительно переселили
Воин индейского племени семинолы, что происходит из Флориды. 1830-го индейцев выселили из родных земель. Фото: Smithsonian American Art Museum

Президент США Эндрю Джексон 28 мая 1830-го подписал Акт о выселении индейцев. Хотел отдать их земли белым колонистам.

До 1830-го пять цивилизованных племен - чероки, чикасо, чокто, корки и семинолы были независимыми племенами на юго-востоке США. Президент Эндрю Джексон был сторонником выселения индейцев. При его содействии был принят закон о выселении индейцев. Он позволял изгнание коренных жителей с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее реки Миссисипи.

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Переселение предполагалось добровольно для тех, кто пожелает сделать "обмен землями". Правительство США обязывалось навечно закрепить новые земли за переселенцами и их потомками. Переселенцам гарантировалось денежная компенсация. Конгресс выделил средства на помощь при переезде и обустройстве на новом месте, военную защиту от других враждебно настроенных племен. Вместе с индейцами на новые территории отправилось много афроамериканцев. Чикасо основали крупные фермы, они использовали труд рабов.

Дорога пролегала через несколько штатов. Каждое из пяти племен переселяли на территорию, которую сейчас занимает штат Оклахома. Первыми двинулись чокто.1837-го депортированы чикасо. За ними - чероки. Антисанитария, голод и болезни унесли множество жизней. Точных данных нет, но цифры колеблются от 2,5 до 6 тыс. человек. Этот путь называли Дорогой слез.

В штате Южная Дакота от пули солдат 15 декабря 1890-го погиб вождь племени сиу Сидящий Бык. Он возглавлял племена индейцев, противостояли переселению в резервации.

Сидящий Бык убит при попытке ареста лейтенантом Бычья Голова и сержантом Красным Томагавком двумя выстрелами. Похороны проходили в тайне, за гробом шли только гробовщик и военный врач. Двухметровое тело вождя едва поместилось в гроб.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
мая

Коренных американцев принудительно переселили

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