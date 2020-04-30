Конный трамвай обслуживали посменно 75 животных

Во Львове заработал первый в Украине конный трамвай. Автор: Музей истории фотографии во Львове

Во Львове 3 мая 1880-го заработал первый в Украине конный трамвай. Ранее местные пользовались дво-и четырехместными каретами, бедные - возами.

"Наш город будет иметь конную железную дорогу вроде других столиц и получит новый, недорогой и удобный способ коммуникации", - пишет Gazeta Lwowska. Львов находится в составе Австро-Венгерской империи. Здесь живут почти 100 тыс. человек. Развитие города требует общественного транспорта. Первый маршрут в пять остановок был длиной 3,8 км. Линия соединила железнодорожный вокзал с центром. По будням на нем курсировали восемь вагонов. В вагоны запрягали посменно 75 лошадей.

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Работники одеты в новенькую униформу и фуражки с пурпурными вставками. Вся служба состоит из местных. Коней привезли с Мостиска и Бердичева. Летом колею продолжают до главного вокзала. График движения трамваев подстраивают под расписание прибытия поездов - чтобы гости города всегда могли застать вагон. Дорога от одной конечной остановки до другой занимает 30 мин. Почти полмилиона человек перевез конный трамвай во Львове только за первый год работы. Конный трамвай ликвидируют в конце 1908-го, по городу начинает ездить электрический трамвай.

Первые трамвайные вагоны с электродвигателями прибыли в Киев 2 мая 1892-го. Построили их братья Струве на фабрике в Москве по американским чертежам.