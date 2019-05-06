Коммунисты захватили власть в Крыму

Большевики заявили об объявлении Крымской социалистической советской республики. Фото: WordPress.com

6 мая 1919 опубликовано декларацию временного большевистского правительства Крыма о провозглашении Крымской социалистической советской республики.

Части Украинской Красной армии смогли вытеснить из Крыма белогвардейцев и британо-французских интервентов.

Обязанности главы правительства исполнял Дмитрий Ульянов, родной брат Владимира Ленина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начали уничтожать богатых крестьян

В Крыму прошла национализация промышленности и конфискация помещичьих, крестьянских и церковных земель. Большевики пытались восстановить производство консерв, кожаных изделий и табачной продукции. Правительство РСФСР профинансировало восстановление курортов.

В июне 1919 года Крым захватили белогвардейцы Антона Деникина. Большевики переехали в Херсон и Москву.

Тульская бригада Красной армии перешла на сторону Армии Украинской Народной Республики 2 апреля 1919-го в Мозыре - теперь Беларусь. Перед тем советские войска получили приказ захватить Овруч Житомирской области.