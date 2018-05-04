Коко Шанель добавляла в духи внутрености кашалота

Мэрилин Монро и Chanel №5. Фото: www.luxuo.com

5 мая 1921 года кутюрье Коко Шанель во Франции впервые представила духи Chanel N°5. Новинка стала лидером продаж в мире.

В начале 1920-х французькиа модельер Коко Шанель (1883-1971) встречалась с Дмитрием Романовым из семьи российского императора Николая II. Тот знакомит ее с бывшим парфюмером императора Эрнестом Бо. По легенде, Коко попросила Бо создать аромат, который "пахнет женщиной". Он экспериментировал с альдегидами - синтетическими цветочными запахами. Парфюмер представил мадмуазель Шанель на выбор десять ароматов, из которых она выбрала пятый - так и решили назвать парфюм. К тому же, "5" было любимым числом Коко Шанель.

Более 80 ароматов объединены в духах Chanel N°5. В частности, бергамот, лимон, ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза, смолеподобное вещество амбра с кишечника и желудка кашалота, сандаловое дерево, куст пачули, мускус, ваниль, дубовый мох. И главную роль играют искусственные соединения - альдегиды. Благодаря им запах такой крепкий, что хватает капли духов.

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Революционным стал не только аромат, но и его презентация. Впервые в истории дом Шанель сделал акцент не на флаконе, а на его содержании. Коко предложила простой флакон в форме параллелепипеда, позволявший любоваться таится в нем золотой жидкостью. В продажу духи выпустили не сразу. Сначала Коко подарила по флакону своим подругам, принадлежавших до вип-персон.

Информация о новом аромате мигом разлетелась по Парижу, и вскоре образовался тайный клуб любительниц Chanel №5. А когда же флаконы пошли в продажу, рекламировать их практически не было смысла - они уже были популярны. За вековую историю Chanel №5 их представляли многие звезды первой величины. Сначала их представляла сама Коко Шанель, дальше лицом легендарного парфюма становились актрисы Катрин Денев, Кэндис Берген, Сьюзи Паркер, Эли МакГроу, Лорен Хаттон, Николь Кидман, Одри Тоту.

Хотя лучшей рекламой на все времена многие считают слова Мэрилин Монро. В своем интервью в 1954 году актриса сказала, что, когда она ложится спать, на ней ничего нет, кроме несколько капель любимого парфюма. Ее ответ мгновенно облетела мир, а впоследствии стал слоганом рекламной кампании духов - "несколько капель Chanel №5". Коко заработала на духах $15 млн. Часть денег перевела на счет Романова в швейцарском банке. Но замуж за него не вышла. Считала, что не сможет совместить работу и семью.

Дизайнер Коко Шанель считалась агентом немецкой разведки во время Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют обнародованные архивы французских спецслужб, которые хранились в замке Венсен к востоку от Парижа. Об этом сообщает Associated Press.