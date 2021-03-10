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среда, 10 марта 2021 12:23

Когда люди начали приручать собак

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Когда люди начали приручать собак
Представители мадленской культуры одомашнили волков 15 тыс. лет назад Иллюстрация: GraphicaArtis / Corbis

Ученые из Тюбингенского университета выдвинули гипотезу, что одомашнивание волков в Европе произошло около 15 тыс. лет назад на юго-западе Германии.

Подтверждение нашли в пещере Гнирсхеле земли Баден-Вюртемберг, исследовав и датировав остатки представителей семейства Canidae - псовых. В семейство входят современные домашние собаки, волки и лисы, сообщает Phys.org.

Исследование показало, что кости происходят от многочисленных различных генетических линий и новые геномы, полученные из образцов, охватывают весь генетический диапазон от волка до домашней собаки.

Ученые считают, что переход от волков к одомашненным собакам, возможно, произошел в этом регионе между 16 и 14 тыс. лет назад. Занимались одомашниванием представители мадленской археологической культуры.

На сегодняшний день существуют различные гипотезы о времени одомашнивания волков. Хронологические рамки колеблются от 30 до 10 тыс. лет.

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Фрагмент кости собаки возрастом 10 тыс. лет нашли на побережье Аляски в пещере. Он может рассказать о переходе первобытных людей в Северную Америку из Евразии.

Собака умерла во время конца ледникового периода. Ее кость является старейшим подтвержденным следом существования одомашненной собаки в Америке. Ранее остатки одомашненных животных находили в штате Иллинойс. Но собаки оттуда моложе.

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10
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