Князья победили поляков и венгров

Турнир между воеводой Воршем и князем Ростиславом под осажденным городом Ярославом Иллюстрация: wikipedia

Битва под Ярославом между галицко-половецкими, польско-венгерскими и боярскими войсками началась 17 августа 1245 года. Состоялась в ходе войны за объединение Галицко-Волынского княжества.

Предпосылкой к битве стали действия галицкой боярской оппозиции, которая значительно усилилась после монголо-татарского нашествия на Киевскую Русь. Бояре выступили против законного правителя Даниила Галицкого и попытались посадить на трон князя Ростислава Михайловича. Тот позвал на помощь венгров и поляков, которые охотно предоставили свои войска.

Ростислав захватил Перемышль и осадил Ярослав - теперь город в Подкарпатском воеводстве Польши. Обстреливал его из катапульт. Вылазка горожан, решивших дать захватчикам генеральное сражение, закончилась неудачей. Однако к городу уже спешили войска Даниила, его брата Василька и половцы. Даниилу пообещали помочь и литовцы, но прислать воинов не успели.

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Битва состоялась на открытой местности недалеко от города. Даниил разбил венгерские полки, а Васильку удалось разбить поляков. Ростислав и бояре бросились в бегство. Вскоре князья-победители объединились возле Ярослава и прекратили преследование.

В плен к ним попали венгерский воевода Фильней, польские воеводы и подстрекатель боярской оппозиции Владислав Кормильчич. Все они были казнены.

Битва под Ярославом положила конец боярским интригам и венгерским посягательствам. Даниил Галицкий стал полноценным властителем Галицко-Волынского княжества. Однако победа обеспокоила монголо-татар. Уже в конце 1245 года Даниил был вынужден ехать в Сарай и признать верховенство хана Батыя, за что получил ярлык на княжение.

Основатель Галицко-Волынского государства Роман Мстиславич - отец Даниила Галицкого, погиб в битве с поляками 19 июня 1205 года. Бой состоялся под Завихостом - теперь Сандомирский повет в Польше. Поражение и смерть великого князя вызвали хаос в государстве.