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воскресенье, 12 декабря 2021 08:20

Казнили казацкого гетмана, захватившего крепость

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Казнили казацкого гетмана, захватившего крепость
Картина Натальи Павлусенко "Гетман Иван Сулима", 2013. Казацкий вожак родился в селе Рогоща возле Чернигова. Работал управителем имений Станислава Жолкевского на Переяславщине.

Гетмана запорожских казаков Ивана Сулиму казнили в Варшаве 12 декабря 1635-го.

В свои первые морские походы Иван Сулима ходил с казаком Самойлом Кошкой. Особенно влекло его море, морские походы. 1605-го Сулиму схватили османы после боя и приковали к веселам своей военной галеры. Неволя галерного пленника продолжалась 15 лет. Однажды вместе с другими пленниками захватил корабль и добрался до Рима. За это получил золотую медаль от папы Павла V.

Вернувшись в Украину, был избран гетманом. Сам организовывал многочисленные морские походы против османов. В 1632 году первым взял штурмом крепость Азов в устье Дона, а впоследствии прорвал турецкую блокаду, возвращаясь на Сечь. С отрядами казаков внезапно атаковал и разрушил новую польскую крепость Кодак на Днепре.

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Крепость построили по проекту французского инженера Гийом де Боплана, известного своим трудом "Описание Украины" и подробными рукописными картами нескольких стран. Гарнизон должен был препятствовать бегству крестьян в Запорожье, присматривать за непокорными казаками и, в случае необходимости, сражаться с крымским татарам. Сулима вырезал в крепости 200 наемников. После того разослал гетманские универсалы в украинское население с призывом бороться против польско-шляхетского владычества. Фактически поднял очередное казаческо-крестьянское восстание.

Против восставших бросили польские войска и реестровые казаки под командованием коронного гетмана Станислава Конецпольского. Удачно обороняться повстанцам удавалось несколько месяцев, но потом Сулиму и 5 его сподвижников схватили. Несмотря на покровительство короля Владислава IV Вазы, Сейм постановил жестоко казнить предводителя в Варшаве.

17 февраля 1664 года в поселке Комань под Новгород-Северским поляки расстреляли казацкого полковника Ивана Богуна. Обвинили в измене, или решили переложить на него военные неудачи.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
декабря

Казнили казацкого гетмана, захватившего крепость

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