Казнили гетмана

В 1635-м Иван Сулима разрушил крепость Кодак и начал третье казацко-крестьянское восстание. За это его казнили в Варшаве Иллюстрация: dnipro.libr.dp.ua

Гетмана запорожских казаков Ивана Сулиму казнили в Варшаве 12 декабря 1635 года. Организовал казацкое восстание и уничтожил польскую крепость.

Долгое время молодой Сулима служил управляющим в помещичьих имениях. В конце-концов отправился на Запорожье. Участвовал в морских походах казаков. Во время одного из таких его чайку потопила турецкая галера. Османские моряки спасли, но сделали галерным пленником. Освободиться Сулиме удалось через 15 лет. Он вместе с другими пленниками захватил корабль, заковал янычар в весла и добрался до Рима. За это получил золотую медаль от папы Павла V.

Вернувшись в Украину и будучи избранным гетманом, сам организовывал многочисленные морские походы казаков против османов. В 1632-м первым взял штурмом крепость Азов в устье Дона, а затем прорвал турецкую блокаду, возвращаясь на Сечь.

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В ночь на 12 августа 1635-го с отрядами казаков внезапно атаковал и разрушил недавно постоенную польскую крепость Кодак на Днепре. Крепость возвели по проекту французского инженера Гийом де Боплана, известного своим трудом "Описание Украины" и подробными рукописными картами нескольких стран. Гарнизон должен был препятствовать побегам крестьян на Запорожье, следить за непокорными казаками и, в случае необходимости, биться с крымским татарам.

Сулима вырезал в крепости 200 наемников. После того разослал гетманские универсалы к украинскому населению с призывом бороться против польского господства. Фактически поднял очередное казацко-крестьянское восстание.

Против восставших бросили польские войска и реестровых казаков под командованием коронного гетмана Станислава Конецпольского. Успешно обороняться мятежникам удавалось несколько месяцев, но впоследствии Сулиму и 5 его сподвижников схватили и выдали. Несмотря на покровительство короля Владислава IV Вазы, Сейм постановил жестоко казнить казацкого предводителя в Варшаве, что палачи и исполнили.

20-30-е года XVII в. в истории Украины известны, как период казацко-крестьянских восстаний. Бунты были вызваны польским гнетом и несоблюдением поляками обещаний об увеличении казацкого реестра, прекращения притеснений православной веры, невмешательства в дела казаков на Сечи. Обещания давали поляки гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному, который вместе с казаками спас Речь Посполитую от Османского разгрома 1621-го под Хотинской крепостью. После смерти гетмана продолжалось массовое самовольное оказачивание, против которого выступала польская шляхта, применяла силу. Первое казацко-крестьянское восстание в 1625-м возглавил казацкий предводитель Марко Жмайло. Через 5 лет разразится восстание под руководством Тараса Федоровича. В1635-м восстал Иван Сулима, а в 1637-38 годах предводители Павло Бут, Яков Остряница и Дмитрий Гуня. Все восстания завершатся компромиссом или поражением, а период от 1638 - 1648 году поляки будут называть "Эпохой золотого покоя".