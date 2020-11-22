"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Мещанам и крестьянам под страхом смертной казни запрещалось вступать в казаки. Фото: mykharkov.info

Казацкая рада в урочище Маслов Став - ніні село Маслівка Миронівського району на Київщини, 24 ноября 1638-го утвердила "Ординацию Войска Запорожского реестрового" - устав запорожских казаков. Отменено выборность казацкой старшины и ликвидирован казацкий суд.

Еще 1638-го польский государственный деятель Николай Потоцкий созвал в Киеве "общий совет" реестровых казаков. Это произошло после подавления казацко-крестьянского восстания под руководством Павлюка и Скидана. Кроме старшины в совете имели право принять участие по несколько человек от каждого из шести полков. На совете объявлена ​​Ординация войска Запорожского реестрового. В урочище Маслов Став состоялася "окончательная комиссия с казаками". В постановлении говорится, что казаки "покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи".

Комиссаром реестра предназначался шляхтич Комаровский, военными есаулами - Левко Бубновский и Илляш Караимович. Среди сотен, которых выбрали казаки, были Богдан Хмельницкий и Федор Лютай.

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Отменено выборность казацкой старшины, ликвидировано казацкий суд. Казацкий реестр уменьшался до 6 тыс. человек. Лишь сотники и атаманы могли быть выбраны из казаков, которые имели заслуги перед Речью Посполитой. Вместо гетмана назначали старшего комиссара казацкого войска. Должности полковников и есаулов также занимали шляхтичи.

Мещанам и крестьянам под страхом смертной казни запрещалось вступать в казаки и даже отдавать своих дочерей замуж за казаков. Казаки вынуждены были покориться постановлении.

Только через 10 лет началась освободительная война во главе с Богданом Хмельницким против польских феодалов.

Гетман Богдан Хмельницкий 28 сентября 1651-го подписал с поляками Белоцерковский мир. Для Гетманщины это была унизительная соглашение, ведь он терял всю независимость, а Украина осталась под властью Польши.