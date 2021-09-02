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четверг, 02 сентября 2021 12:34

Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
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2 сентября 1996 года Национальный банк Украины ввел в обращение гривну. Напечатали банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 грн. Номинал 200 грн. украинцы увидели в 2001 году, 500 - в 2006-м, а 1000 грн - в 2019 году.

Подготовка к изготовлению национальных денежных знаков началась еще до провозглашения независимости Украины, в апреле 1991-го. Тогда провели конкурс среди художников-графиков. Лучшей признали работу, которую предложили художник-график Василий Лопата и дизайнер Борис Максимов. Им поручили разработать дизайн для первых банкнот гривны всех номиналов, пишет в Facebook Музей денег Национального банка Украины.

Десятки дизайнов гривен так и не увидели свет. А некоторые идеи воплотили только спустя годы.

По случаю юбилея музей поделился эскизам банкнот номиналами 50, 100 и 200 грн, которые создал Василий Лопата. Они так и не были напечатаны и введены в обращение.

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Образ поэта Тараса Шевченко на аверсе 100 гривен, по воспоминаниям Василия Лопаты, удался ему с шестого или седьмого раза. Именно портрет Тараса Шевченко автор эскизов гривни считает лучшим из всей серии его работ.
Фото: facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua/
По эскизу Василия Лопаты фирма «Сanadian Banknote Company» изготовила пробный оттиск будущей 100-гривневой банкноты. На лицевой стороне, слева от портрета поэта, поместить слова: «Верховная Рада Украины провозглашает независимость Украины и создание государства Украина. 24 августа 1991».
Художник предложил для эскиза 50 гривен два варианта портрета украинского историка и председателя Центральной Рады Украинской Народной Республики Михаила Грушевского. Обратную сторону украшало изображение Педагогического музея, в здании которого размещались Украинская Центральная Рада (1917-1918) и Директория УНР (1918-1919).
Банкнота 200 гривен была запланирована как резервная, однако ее дизайн тоже был разработан художником. На лицевой стороне банкноты был помещен портрет Леси Украинки. Василий Лопата выполнил два варианта портрета поэтессы для банкнот этого номинала.

После принятия независимости Украине 12 ноября 1992-го указом президента Леонида Кравчука было прекращено использование советского рубля. Единственным платежным средством стал украинский рубль - купон. В том году создали Государственную комиссию по проведению денежной реформы в Украине.

25 августа 1996 года вышел указ президента Украины Леонида Кучмы "О денежной реформе в Украине". В соответствии с ним денежную реформу проводили со 2 по 16 сентября. В первый же день реформы по установленному курсу перевели в гривны цены, тарифы, заработную плату, стипендии, пенсии, средства на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вклады граждан.

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