Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы

2 сентября 1996 года Национальный банк Украины ввел в обращение гривну. Напечатали банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 грн. Номинал 200 грн. украинцы увидели в 2001 году, 500 - в 2006-м, а 1000 грн - в 2019 году.

Подготовка к изготовлению национальных денежных знаков началась еще до провозглашения независимости Украины, в апреле 1991-го. Тогда провели конкурс среди художников-графиков. Лучшей признали работу, которую предложили художник-график Василий Лопата и дизайнер Борис Максимов. Им поручили разработать дизайн для первых банкнот гривны всех номиналов, пишет в Facebook Музей денег Национального банка Украины.

Десятки дизайнов гривен так и не увидели свет. А некоторые идеи воплотили только спустя годы.

По случаю юбилея музей поделился эскизам банкнот номиналами 50, 100 и 200 грн, которые создал Василий Лопата. Они так и не были напечатаны и введены в обращение.

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Фото: facebook.com/museumofmoney.nbu.gov.ua/

После принятия независимости Украине 12 ноября 1992-го указом президента Леонида Кравчука было прекращено использование советского рубля. Единственным платежным средством стал украинский рубль - купон. В том году создали Государственную комиссию по проведению денежной реформы в Украине. 25 августа 1996 года вышел указ президента Украины Леонида Кучмы "О денежной реформе в Украине". В соответствии с ним денежную реформу проводили со 2 по 16 сентября. В первый же день реформы по установленному курсу перевели в гривны цены, тарифы, заработную плату, стипендии, пенсии, средства на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вклады граждан.