Первые гривны напечатали в Германии

В Германии напечатали 10 банкнот. Фото: bank.gov.ua

24 апреля 1918 Центральная Рада договорилась с правительством Германии о печати гривны. Она должна была заменить рубль.

В Украине не было соответствующего оборудования, поэтому банкноты планировали напечатать в Берлине и Лейпциге в типографии "Reichsdruckerei", сообщает Музей денег Нацбанка.

Летом в Германии напечатали 10 банкнот: 2, 10, 100, 500, 1000 и 2000 гривен. Также - четыре облигации номиналом 50, 100, 200 и 1000 грн. Изготовленные купюры отличались от замысла украинских авторов, иногда печатники самовольно меняли цвета. Поэтому из Украины отправили в Берлин специальную комиссию, которая присматривала за печатью.

Деньги в Украине сначала доставляли по железной дороге, а затем самолетами.

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"В то время в Германии организовали акционное общество "Lufthansa", которому немецкое правительство продало большие аеропланы-бомбовозы. Для перевоза денег получили три пятимоторных самолета и два поменьше, трёхмоторные. Все они уже были достаточно поношенными. Должны были пролететь от Берлина в Каменец, не останавливаясь по дороге. К тому же, надо было лететь через Карпаты, подниматься высоко с тяжелым грузом. Над Карпатами были воздушные ямы, где самолет неожиданно падал вниз. В то время это был настоящий рекорд. Они совершили несколько полётов и привезли нам много денег, но работали недолго. Как-то раз самолет полетел не над Галичиной, а над Буковиной. Должен был приземлиться на румынской территории, но испортились все пять моторов. Пока направили машины, прибежали румынские военные и арестовали самолёт. А он вез 300 000 000 гривен. Наша миссия в Румынии требовала в правительстве, чтобы оно освободило хотя бы деньги. Но отпустили только немцев-пилотов и украинского чиновника, летевшего с ними", - рассказывал в своих воспоминаниях Борис Мартос, председатель Совета Министров УНР и министр финансов Директории.

1 марта 1918 Центральная Рада приняла закон о введении гривны. Она делилась на 100 шагов и равнялась 1/2 рубля. Малой родиной национальной валюты стал Житомир. Разработкой дизайна банкнот занимались художники Георгий Нарбут, Василий Кричевский и Иван Мозалевский. В оборот гривну выпустили в октябре 1918 года во время гетмана Павла Скоропадского.