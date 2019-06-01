Какими были украинки первой половины XX века

Фото: www.volynpost.com

Фото украинок, которые жили на Волыни в первой половине XX века опубликовали в сети.

Ряд фотографий с девушками-подружками из прошлого века, 1920 - 1950-х годов показали в сообществе "Хроніки Любарта".

Они элегантны и изящны, с живым блеском в глазах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы показали уникальные архивные фото жизни в Украине в начале ХХ в.

По опубликованным фотографиям, удается проследить изменения в модных одежных тенденциях жительниц волынского села на переломе эпох от Второй Речи Посполитой до Второй мировой войны и власти "советов" в нашей стране.

Фото из села Бран, Долговое, Журавники (Дружкополя), Мирково и Цегове на Гороховщине.

В сети появились фото особого подразделения полиции начала XX в. Его сотрудники патрулировали город на велосипедах.