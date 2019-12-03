 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18315
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5562
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3016
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1233
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1152
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1044
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1098
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11457
Фото
Все фото
20
3
10
30
21
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Нашли древнюю гробницу шахтеров
Нашли древнюю гробницу шахтеров
Показали фото выступления циркачей 1982 года
Показали фото выступления циркачей 1982 года
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Возрожденная из пепла - как изменялась Варшава после войны
Возрожденная из пепла - как изменялась Варшава после войны
Видео
Все видео
Вынесли приговор украинскому командиру
Вынесли приговор украинскому командиру
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1386
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2061
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5562
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6741
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 594
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 16:20

Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
20

  Комментировать

Показали фото, сделанные в Карпатах в начале XX в.
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Показали фото, сделанные в Карпатах в начале XX в.
Показали фото, сделанные в Карпатах в начале XX в.
Показали фото, сделанные в Карпатах в начале XX в.
Показали фото, сделанные в Карпатах в начале XX в.

Показали фото Карпат начала XX в. Тогда земля принадлежала Австро-Венгрии.

Традиционной отраслью хозяйства населения оставалось животноводство, однако еще с середины XIX в. в Карпатах развилась лесозаготовка. Было построено несколько сотен лесопилок, в лесные массивы проведена железная дорога. В предгорных районах интенсивно развивалась стеклянная гута, солеварение, добыча нефти, озокерита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядел приют для раненых сечевых стрельцов - подборка фото

Несмотря на чистый горный воздух, в Карпатах был высокий уровень смертности. Возникали частые вспышки эпидемии тифа. Население не имело лекарств и врачей, лечились с помощью целебных трав, что спасало не всегда. Хроническая нищета и болезни, насильственное насаждение венгерской культуры стали толчком для эмиграции в США, которая приобрела массовый характер еще в конце XIX в.

В интернете опубликовали старинные фото обсерватории на горе Поп Иван в Карпатах.

Обсерваторию построили во времена, когда Западная Украина были в составе второй Польской республики. Ее открыли 29 июля 1938. С обсерватории фотографировали звезды и другие космические объекты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Вынесли приговор украинскому командиру

От взрыва на заводе погибли 2 тыс. человек

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 95808
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 10737
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 8946
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
 Просмотров: 8739
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 7533
История
Назвали шпиона, который передал секрет ядерного оружия СССР
Назвали шпиона, который передал секрет ядерного оружия СССР Просмотров: 2061
Элитное оружие и чайник - схватили мужчину, который перевозил японский антиквариат
Элитное оружие и чайник - схватили мужчину, который перевозил японский антиквариат
5
 Просмотров: 396
Вынесли приговор украинскому командиру
Вынесли приговор украинскому командиру
 Просмотров: 873
От взрыва на заводе погибли 2 тыс. человек
От взрыва на заводе погибли 2 тыс. человек
 Просмотров: 522
Обокрали музей тайной полиции
Обокрали музей тайной полиции Просмотров: 117
Больше всего комментируют
6
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
3
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 515
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua