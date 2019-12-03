Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

Показали фото Карпат начала XX в. Тогда земля принадлежала Австро-Венгрии.

Традиционной отраслью хозяйства населения оставалось животноводство, однако еще с середины XIX в. в Карпатах развилась лесозаготовка. Было построено несколько сотен лесопилок, в лесные массивы проведена железная дорога. В предгорных районах интенсивно развивалась стеклянная гута, солеварение, добыча нефти, озокерита.

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Несмотря на чистый горный воздух, в Карпатах был высокий уровень смертности. Возникали частые вспышки эпидемии тифа. Население не имело лекарств и врачей, лечились с помощью целебных трав, что спасало не всегда. Хроническая нищета и болезни, насильственное насаждение венгерской культуры стали толчком для эмиграции в США, которая приобрела массовый характер еще в конце XIX в.

В интернете опубликовали старинные фото обсерватории на горе Поп Иван в Карпатах. Обсерваторию построили во времена, когда Западная Украина были в составе второй Польской республики. Ее открыли 29 июля 1938. С обсерватории фотографировали звезды и другие космические объекты.