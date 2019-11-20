Показали старинные фото обсерватории в Карпатах

Фото: Facebook

В интернете опубликовали старинные фото обсерватории на горе Поп Иван в Карпатах.

Фотографии опубликовал в Facebook краевед Роберт Эрик.

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Обсерваторию построили во времена, когда Западная Украина были в составе второй Польской республики. Ее открыли 29 июля 1938. С обсерватории фотографировали звезды и другие космические объекты.

После Второй мировой войны обсерватория стояла разрушенной. Сейчас в ней ведутся реставрационные работы.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий сделанных на рынках украинских городов и сел в начале ХХ века. Тогда не было магазинов с широким ассортиментом. Все ждали ярмарок, которые съезжались на несколько дней.