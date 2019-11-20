 
Ексклюзивы
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
2 Просмотров: 1548
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1431
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2070
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1719
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1188
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11493
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1530
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 6039
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1926
Фото
Все фото
5
8
21
5
7
Показали старинные фото обсерватории в Карпатах
Показали старинные фото обсерватории в Карпатах
Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
Показали архивное видео парада во Львове
Показали архивное видео парада во Львове
Видео
Все видео
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Создали ролик о помощнике Петлюры, который стал патриархом
Создали ролик о помощнике Петлюры, который стал патриархом
"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец
"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец
"Твое окно в этот день не останется пустым" - ко Дню памяти жертв Голодомора создали видео
"Твое окно в этот день не останется пустым" - ко Дню памяти жертв Голодомора создали видео
В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны
В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
2 Просмотров: 1548
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1431
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2070
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1161
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
1 Просмотров: 1008
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 23:13

Показали старинные фото обсерватории в Карпатах
5

  Комментировать

Как выглядела обсерватория на горе Поп Иван
Фото: Facebook
Как выглядела обсерватория на горе Поп Иван
Как выглядела обсерватория на горе Поп Иван
Как выглядела обсерватория на горе Поп Иван
Как выглядела обсерватория на горе Поп Иван

В интернете опубликовали старинные фото обсерватории на горе Поп Иван в Карпатах.

Фотографии опубликовал в Facebook краевед Роберт Эрик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото

Обсерваторию построили во времена, когда Западная Украина были в составе второй Польской республики. Ее открыли 29 июля 1938. С обсерватории фотографировали звезды и другие космические объекты.

После Второй мировой войны обсерватория стояла разрушенной. Сейчас в ней ведутся реставрационные работы.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий сделанных на рынках украинских городов и сел в начале ХХ века. Тогда не было магазинов с широким ассортиментом. Все ждали ярмарок, которые съезжались на несколько дней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали старинные фото обсерватории в Карпатах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Для крестьян ввели штрафы

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 54955
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 30726
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 21268
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 18918
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 16344
История
Анонсировали продолжение сериала "Викинги"
Анонсировали продолжение сериала "Викинги" Просмотров: 603
Некоторые плохие черты украинцев возникли из Голодомора - историк рассказал, как трагедия 30-х влияет на нас сейчас
Некоторые плохие черты украинцев возникли из Голодомора - историк рассказал, как трагедия 30-х влияет на нас сейчас Просмотров: 702
Голых женщин выводили на мороз - с чего начинался Голодомор
Голых женщин выводили на мороз - с чего начинался Голодомор
 Просмотров: 3807
Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
8
 Просмотров: 2691
Для крестьян ввели штрафы
Для крестьян ввели штрафы
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
7
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
6
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
4
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
2
Украинских десантников атаковали с территории России: есть раненый
2
Оккупанты хотят снести храм ПЦУ. Епифаний призвал бороться.
Голосов: 1075
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua