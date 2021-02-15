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понедельник, 15 февраля 2021 17:28

Каким было письмо славян до Кирилла и Мефодия

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Каким было письмо славян до Кирилла и Мефодия
Кость VII века сохранила на себе 6 последних рун Старшего футарка Фото: phys.org

Чешские ученые убеждены, что западные славяне дохристианских времен использовали для письма германские руны. Это доказывает археологическая находка.

Еще 2017 года на юге Чехии в славянском городище археологи нашли сломанное бычье ребро с 6 рунами. Позже ученые из многих стран установили, что надпись сделали в 600 годах. А специалист из Венского универитета Роберт Недома пришел к выводу, что руны принадлежали руническому алфавиту Старший футарк. Его использовали жители Европы со II по VII в. н. э., информирует Phys.org.

По словам специалистов, находка рассказывает об особенностях письма славян до введения глаголицы Кирилла и Мефодия IX в. Эти свидетельства всегда скрывались под завесой тайны из-за отсутствия каких-либо произведений.

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Главный исследователь Иржи Мачачек отметил, что это древнейшая надпись, выполненная славянами. Вероятно, целостная кость содержала все 24 руны алфавита и представляла собой не послание, а обычный "букварь" для обучения.

Находка также является первым археологическим свидетельством прямого контакта между германскими племенами Центральной Европы и ранними славянами.

Византийские просветители Кирилл и Мефодий по приказу императора Михаила III 863 года упорядочили славянскую письменность и разработали азбуку - глаголицу. Ее использовали для записи религиозных текстов. В основу заложили греческий, существенно измененный под славянскую звуковую систему. Впоследствии монахи продолжили работу, дав начало усовершенствованной азбуке, которую позже назовут "кириллицей".

Деятели переводили на славянский язык богослужебные книги, в частности Евангелие и Псалтырь, проповедовали христианскую веру, открывали школы. Именно благодаря их работе азбука распространялась южнославянскими землями. Они же заложили самую большую почву и для распространения восточного христианства.

Глаголицу считали наиболее ранней письменностью, которую освоили славянские народы.

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