Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото

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Показали фотографии Харькова в конце XIX - в начале XX в.

По переписи населения 1897 года, в городе проживало почти 174 тыс. человек, из которых только 66,5 тыс. родилось в нем, остальную же часть составляли приезжие. Лишь 52% населения владело грамотой, пишут "Хроники Прекрасной Эпохи".

По сословному признаку больше всего в Харькове проживало крестьян - более 85 тыс. Горожан было около 58,5 тыс, а дворян 16,6.

Для 110 тыс. горожан родным языком был русский. На украинском общалось 45 тыс, на еврейской - почти 10, а на немецком 2,3 тыс.

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Показали фотографии Южно-Русского металлургического завода в селе Каменское Екатеринославской губернии - теперь Днепропетровской области. Завод начали строить в 1887 году усилиями Южно-Русского Днепровского металлургического общества. 7% капитала принадлежало французам, 40% бельгийцам, а 33% немцам. Успешно завершить строительство удалось благодаря талантливому менеджеру, польскому промышленнику Игнатию Ясюковичу, который в 1889-м возглавил предприятие.