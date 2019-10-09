Какие древнеукраинские реликвии вывезли в Россию и переписали их происхождения - фото

Большинство сакральных святынь Х-ХII веков, времен Украина-Руси, были разрушены или украдены и вывезены в Россию, где переписали историю их происхождения.

Об этом написали украинские ученые в книге "Святыни Княжеского Украины", которая недавно вышла во Львове, пишет Радио Свобода.

В частности, икона "Корсуньское Благовещение" в России переименовали в "Устюзьке Благовещение". Она является древнерусской домонгольского иконой. Написанная примерно в 1022 году в Корсуни или Киеве, по разным данным.

Автор: radiosvoboda.org Икона "Корсуньское Благовещение" в России переименовали в "Устюзьке Благовещение".

Владимирская икона Божией Матери, ныне известная как Владимирская. До 1155 года этот одна из основных украинских святынь. До сих история украинской сакральной достопримечательности в России подается, как ее собственность и написана своя история этой иконы.

Автор: radiosvoboda.org Владимирская икона Божией Матери, ныне известная как Владимирская.

По преданию, она была вывезена после похода на Киев Владимиро-суздальским князем Андреем Боголюбским. В советские времена ее передали в Третьяковской галерее в Москве, как и большинство других. С 1999 г. этот образ отдали в русскую церковь. Больше к этому приложился Андрей Боголюбский, который был первым, кто грабил и разрушал Киев, вывозил в Россию украинские реликвии.

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Искусствоведы описывают десятки сакральных памятников домонгольского периода, вывезенных в Россию.

В Россию также попали, кроме Киевской, иконы из Чернигова, Галича, Переяслова.

В сети появилось видео церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Федоровка Карловского района Полтавской области. Построена 1828-го средства графини Марии Григорьевны Разумовской и прихожан.