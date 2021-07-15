Как жили галичане во время Первой мировой войны - подборка фото

Фото: "Фотографії старого Львова"

Показали фото города Сокаль на Львовщине и его окрестностей во времена Первой мировой войны.

На фотографиях можно увидеть местных жителей, военных и здания города, сообщают "Фотографії старого Львова".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Казался значительно большим - каким был Львов перед войной

С 13 августа 1914 по июль 1915 город Сокаль заняли российские войска. После распада Австро-Венгрии он был в составе Западно-Украинской Народной Республики.

Показали открытки с видами города Броды во Львовской области. Фотографии датируют 1900-1910 годами. Город тогда было частью Австро-Венгрии.