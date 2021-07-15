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пятница, 16 июля 2021 01:13

Как жили галичане во время Первой мировой войны - подборка фото
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Большие Мосты, 1914-1918 годы
Фото: "Фотографії старого Львова"
Город Сокаль, 1914-1918
Сокальщина, 1914-1918 годы
Здания, разрушенные войной

Показали фото города Сокаль на Львовщине и его окрестностей во времена Первой мировой войны.

На фотографиях можно увидеть местных жителей, военных и здания города, сообщают "Фотографії старого Львова".

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С 13 августа 1914 по июль 1915 город Сокаль заняли российские войска. После распада Австро-Венгрии он был в составе Западно-Украинской Народной Республики.

Показали открытки с видами города Броды во Львовской области. Фотографии датируют 1900-1910 годами. Город тогда было частью Австро-Венгрии.

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