Как жил волынский городок в начале ХХ в. - фото

Фото: polona.pl

Gazeta.ua предлагает посмотреть фото волынского городка Радзивилова - теперь Радивилов. В 1940-1993-х назывался Красноармейск. На открытках можем увидить городок в начале ХХ в. - Липовая улица, местный костел, виды города и помещения офицерского собрания.

Достаточно интересное помещение офицерского собрания. В нем действовали библиотека, столовая, фехтовальный и гимнастический залы, стрельбище. Проводили танцевальные и музыкальные вечера, домашние спектакли, лекции и собрания. Были запрещены маскарады и азартные игры. Но можно играть карточные игры не на деньги.

В своем дневнике военный Николай Врангель написал: "Наблюдал веселую бытовую сцену. По грязным улицам, ныряя в колдобины, двигалась таратайка. В дышло для пары была запряженная одна волосатая щуроподобная лошадь. На таратайке сидел парень с балалайкой. Стоял обитый потертый красный безногий диван, на котором лежала, привязанная к нему, свинья, которая визжала громким голосом. Сзади таратайки шла привязана к ней корова".

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О Радзивилове 1920-го оставил воспоминания писатель Исаак Бебель: "Двигаюсь друг к Радзивилову. Тяжелая дорога. Никого по дороге, боюсь на каждом шагу встретить поляков. Прошло благополучно, в районе Радзивилова никаких частей, в городе - грустно, меня посылают на станцию, все опустошено и вовсе привыкло к изменениям населения".

В интернете показали фото гонки, которые происходили во Львове 29 августа 1929. Мероприятие организовал Малопольский автомобильный клуб.