Как в довоенном Львове проводили автогонки - подборка фото

Фото: "Фотографії старого Львова"

В интернете показали фото гонки, которые происходили во Львове 29 августа 1929.

Мероприятие организовал Малопольский автомобильный клуб, сообщают "Фотографии старого Львова".

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Длина трассы автогонок составляла около 23 км. В соревнованиях участвовали автомобили марок Бугатти, Австро-Даймлер, Штутц. Это были открыты международные соревнования. Маршрут гонки пролегал по части автомобильной трассы Стрый - Львов.

Показали фотографии заснеженного поселка Славское современного Сколевского района Львовской области времен Первой мировой войны. В Австрийском государственном архиве удалось найти ранее неизвестные фотографии поселка столетней давности.