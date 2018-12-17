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понедельник, 17 декабря 2018 23:13

Как в довоенном Львове проводили автогонки - подборка фото
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Как во Львове проводили гонки
Фото: "Фотографії старого Львова"
Как во Львове проводили гонки
Как во Львове проводили гонки
Как во Львове проводили гонки
Как во Львове проводили гонки

В интернете показали фото гонки, которые происходили во Львове 29 августа 1929.

Мероприятие организовал Малопольский автомобильный клуб, сообщают "Фотографии старого Львова".

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Длина трассы автогонок составляла около 23 км. В соревнованиях участвовали автомобили марок Бугатти, Австро-Даймлер, Штутц. Это были открыты международные соревнования. Маршрут гонки пролегал по части автомобильной трассы Стрый - Львов.

Показали фотографии заснеженного поселка Славское современного Сколевского района Львовской области времен Первой мировой войны. В Австрийском государственном архиве удалось найти ранее неизвестные фотографии поселка столетней давности.

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