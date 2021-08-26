Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото

Фото: oesta.gv.at

Древние фото украинцев служат ценным источником знаний о прошлом нашего народа. Позволяют увидеть возможности, вкусы и традиции в нарядах.

В австрийском интернет-архиве хранятся фото жителей Карпат, датированные концом XIX в. Фотографии поражают деталями одежды, харизмой и оригинальностью. Каждый человек на фото, как готовый образ для исторического кино.

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Всю одежду женщины шили и вышивали для семей сами, поэтому вещи были неповторимыми.

Автор: oesta.gv.at Девушка из села Березов, Львовщина





В 1873-м проложили железную дорогу в Стрый во Львовской области, это ускорило развитие туризма.



Gazeta.ua собрала фотографии отдыха в Карпатах в 1920-1930 годах. Издавна летом люди приезжали отдыхать в украинские Карпаты.В 1873-м проложили железную дорогу в Стрый во Львовской области, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов . Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.Gazeta.ua собрала фотографии отдыха в Карпатах в 1920-1930 годах.