Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото

Древние фото украинцев служат ценным источником знаний о прошлом нашего народа. Позволяют увидеть возможности, вкусы и традиции в нарядах.
В австрийском интернет-архиве хранятся фото жителей Карпат, датированные концом XIX в. Фотографии поражают деталями одежды, харизмой и оригинальностью. Каждый человек на фото, как готовый образ для исторического кино.
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Всю одежду женщины шили и вышивали для семей сами, поэтому вещи были неповторимыми.
Издавна летом люди приезжали отдыхать в украинские Карпаты.
В 1873-м проложили железную дорогу в Стрый во Львовской области, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов. Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.
Gazeta.ua собрала фотографии отдыха в Карпатах в 1920-1930 годах.
В 1873-м проложили железную дорогу в Стрый во Львовской области, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов. Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.
Gazeta.ua собрала фотографии отдыха в Карпатах в 1920-1930 годах.
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