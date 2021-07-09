Купание в горных реках и пикники на вершинах - как отдыхали в Карпатах 100 лет назад

Фото: karpaty.putivnyk.com

Издавна летом люди приезжали отдыхать в Украинские Карпаты.

В 1873-м проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов. Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.

Gazeta.ua собрала фотографии отдыха в Карпатах в 1920-1930 годах.

Автор: kurs.if.ua Отдых на реке Опир

Любители активного отдыха поднимались на вершины гор, жили в палатках и собирали грибы.

"Не жалеем. Цыганским табором сидим над Прутом. Понимаем только теперь, почему американцы так полюбили camping, а цыгана на одном месте не удержишь. Поняли мы, потому что сами испытали прелести такой жизни. А там уже приставали мои товарищи круг источника, поэтому пили мы сладкое молоко в гаивке на Форещенце и закусывали колбасой. Странным чудом желудок то все сносил терпеливо", - описывал свое путешествие в июле 1931-го профессор украинской физкультуры Степан Гайдучок.

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Карпаты до сих пор остаются популярным местом для отдыха украинцев.

Автор: Polona Пансионаты Львовского воеводства

Крым издавна известен своими пляжами, парками и домами отдыха. Gazeta.ua собрала фото, сделанные во время отдыха на полуострове в советские времена. Курорты появились в Крыму в первой половине XIX в. Первым курортным городом стали Саки. В 1827 году здесь открыли грязелечебницу. Врач Сергей Боткин советовал людям ехать лечиться на южный берег Крыма. По его рекомендации в Ливадии царская семья купила себе имение.