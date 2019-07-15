Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото

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Показали фотографии венской улицы Грабен в XIX веке.

На улице располагались самые дорогие рестораны и магазины города, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

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"Грабен - лучшая улица старого города. Здесь блестящие кафе и магазины и по вечерам толпа гуляющей публики. Здесь больше обращают на себя внимание магазины туалетов и модных вещей. Дамы постоянно входят и выходят из них. Венки очень старательно следуют парижской моде, но придерживаются ее более независимо, чем в Берлине. Это видно из того, что, несмотря на подражание парижским модам, они вносят в них много оригинального", - говорилось в книге "Жизнь европейских народов".

В польском цифровом архиве хранятся уникальные снимки, сделанные в конце XIX в. на каторге острова Сахалин в Тихом океане.