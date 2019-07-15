 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 504
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 585
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2871
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1260
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 792
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1926
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1638
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5554
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 954
Фото
Все фото
8
14
12
20
19
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Как украшали свои дома богачи в средние века
Как украшали свои дома богачи в средние века
Как жили осужденные в конце XIX в. - фото
Как жили осужденные в конце XIX в. - фото
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
Где любили гулять киевляне в начале ХХ века - подборка фото
Где любили гулять киевляне в начале ХХ века - подборка фото
Видео
Все видео
Раскопали украинскую церковь XII века
Раскопали украинскую церковь XII века
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 504
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1593
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 792
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2547
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 396
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
понедельник, 15 июля 2019 23:13

Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
8

  Комментировать

Фотографии венской улицы Грабен
Фото: Facebook
Фотографии венской улицы Грабен
Фотографии венской улицы Грабен
Фотографии венской улицы Грабен
Фотографии венской улицы Грабен

Показали фотографии венской улицы Грабен в XIX веке.

На улице располагались самые дорогие рестораны и магазины города, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украшали свои дома богачи в средние века

"Грабен - лучшая улица старого города. Здесь блестящие кафе и магазины и по вечерам толпа гуляющей публики. Здесь больше обращают на себя внимание магазины туалетов и модных вещей. Дамы постоянно входят и выходят из них. Венки очень старательно следуют парижской моде, но придерживаются ее более независимо, чем в Берлине. Это видно из того, что, несмотря на подражание парижским модам, они вносят в них много оригинального", - говорилось в книге "Жизнь европейских народов".

В польском цифровом архиве хранятся уникальные снимки, сделанные в конце XIX в. на каторге острова Сахалин в Тихом океане.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

На Донбассе начались массовые забастовки

Театр побудовали на месте церкви

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 39715
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 36753
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 35245
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 16318
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 13986
История
Как украшали свои дома богачи в средние века
Как украшали свои дома богачи в средние века
14
 Просмотров: 1116
Как жили осужденные в конце XIX в. - фото
Как жили осужденные в конце XIX в. - фото
12
 Просмотров: 1629
Показали доказательства жертвоприношений древних греков
Показали доказательства жертвоприношений древних греков Просмотров: 1486
Готовят необыкновенную выставку о Голодоморе
Готовят необыкновенную выставку о Голодоморе Просмотров: 81
Раскрыли содержание древнейшего письма христиан
Раскрыли содержание древнейшего письма христиан Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
11
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
9
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
7
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
6
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
3
СБУ раскрыла схему хищения на ремонте дорог
Голосов: 1105
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua