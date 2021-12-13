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вторник, 14 декабря 2021 00:46

Как выглядела турецкая армия в последние годы существования империи - подборка фото
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Gazeta.ua собрала фото военных Османской империи начала XX ст.
Фото: Getty images
Новая турецкая армия совсем сформировалась в середине XIX в. Ее реформировали по прусскому образцу
Османскую армию набирали путем рекрутской повинности из мусульманского населения в возрасте 20-25 лет
Служили 12 лет, пять в действующей армии и семь в резерве

Gazeta.ua собрала фото военных Османской империи начала XX ст.

Новая турецкая армия окончательно сформировалась в середине XIX в. Ее реформировали по прусскому образцу.

Османскую армию набирали путем рекрутской повинности из мусульманского населения в возрасте 20-25 лет. Служили 12 лет, пять в действующей армии и семь в резерве. Каждый год набирали до 25 тыс. рекрутов. В пехоте и кавалерии ввели правила по французскому образцу.

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Турецкая армия могла подавлять восстания, но в битвах с другими государствами проигрывала. В XIX от нее отпала часть территорий с христианским населением. Империя проиграла в Первой мировой и окончательно распалась.

Gazeta.ua собрала фото столицы Румынии Бухареста 1950-х годов. В то время у власти в стране были социалисты. Они продвигали строительство жилых комплексов и общественных построек по советским образцам.

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