Как выглядел заснеженный Львов в советские времена - подборка фото

Фото: photo-lviv.in.ua

Опубликовали фото заснеженного центра Львова советской эпохи.

Их сделал украинский фотограф Юлиан Дорош в декабре 1960, сообщают "Фотографии старого Львова".

Фотографии сделали на проспекте Свободы. Тогда он назывался проспектом Ленина.

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В объектив попали люди, которые покупают елки, городской транспорт и дворники.

Показали снимки, сделанные на улицах Львова 1938 года. Их автором является фотограф Генрик Поддембский. В городе в объектив фотографа попали центральные улицы, случайные прохожие, вывески и тогдашний транспорт.