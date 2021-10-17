Как выглядел в старину белорусский город - подборка фото

Gazeta.ua собрала фото белорусского города Витебска 1910-х годов.

В те времена в городе проживало 109 тыс. человек. Витебск был одним из крупнейших промышленных центров запада Российской империи. Там действовало 45 фабрик и заводов, на которых работало около 8 тыс. человек.

18 июня 1898 года в городе открыли трамвайное движение. Это был четвертый трамвай в империи и первый на территории Беларуси. Для церемонии открытия местный композитор Отто Крамер написал специальный "Трамвай-марш". Транспортная сеть первое время принадлежала акционерам из Бельгии.

52,4% населения города составляли евреи. Белорусы и россияне - 39,9%. В Витебске действовало два театра, три типографии, восемь магазинов, четыре библиотеки.

"На главной улице было гулянье - медленно двигалась по тротуарам толпа полных девушек, одетых с провинциальной еврейской пышностью в бархатные толстые шубки, лиловые, голубые и гранатовые. За ними, но скромно, отдельно шли молодые люди, все в котелках, но тоже с пейсами. Я шел как зачарованный в этой толпе, в этом столь древнем, как мне казалось, городе, во всей его чудной новизне для меня. Смеркалось, я пришел на какую-то площадь, на которой возвышался желтый костел с двумя колокольнями. Войдя в него, я увидел полумрак, ряды лавок, впереди, на престоле, полукруг огоньков", - писал о Витебске Иван Бунин.

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Во время революции 1905-го в городе проходили забастовки. В Витебске действовало много еврейских политических партий.

Gazeta.ua собрала открытки с видами Житомира, сделанные в 1906 году. На фотографии попали улицы, основные здания города и берега реки Тетерев. По данным 1885 в Житомире было 5207 домов, проживало 54935 жителей. Кроме украинцев в городе жило много поляков и евреев. Здесь было 12 церквей, два костелы и две синагоги.