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вторник, 02 марта 2021 01:13

Как выглядел украинский монастырь, котоый переделали в колонию - подборка фото
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Как выглядел костел бернардинцев в Жвирке на Львовщине
Фото: photo-lviv.in.ua
Как выглядел костел бернардинцев в Жвирке на Львовщине
Как выглядел костел бернардинцев в Жвирке на Львовщине
Как выглядел костел бернардинцев в Жвирке на Львовщине

Опубликовали фото монастыря бернардинцев с барочным костелом Девы Марии в селе Жвирка в современном Сокольском районе Львовской области.

Фотографии обнаружили в коллекции Института искусств Польской академии наук. Их сделали в 1951 году, сообщают "Фотографії старого Львова".

Костел построили в XVII в. 14 апреля 1619 года костел посвятили как храм Матери Божьей Утешения. 1724-го в костеле торжественно короновали икону Матери Божьей Сокальской.

Пожар 1843 года почти уничтожила костел. Его реставрировали 1848 года. Следующая пожар произошел 28 мая 1870 года.

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В 1951 после выравнивания границы с Польшей монахи покинули монастырь. В нем разместили колонию для пожизненного заключения.

Показали фотографии Василиянского монастыря Преображения Господня и его прихожан в первой половине XX в. Святыня расположена в поселке Гошив - теперь Долинской общины Кольского района Ивано-Франковской области.

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