Как выглядел Донецк в 1950-е - подборка фото

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Gazeta.ua собрала фото Донецка 1950-х годов.

Город тогда назывался Сталино.

7 сентября 1943 года советская армия начала бои за город. На следующий день из Донецка выгнали нацистов. Войска заходили через северные пригороды города.

Нацистская оккупация длилась около 700 дней. К началу войны население города составило около 507 тыс. человек, а после оккупации – 175 тыс. человек.

В мае 1945 года был основан завод восстановления шахтных подъемных машин. В 1945 году ввели в эксплуатацию шахту "Гигант". Позже начали открывать и другие шахты.

В начале 1950-х годов в Калининском районе начали строить комплекс новых современных промышленных предприятий пищевой промышленности. Построили маргариновый завод, молокозавод, мясокомбинат, макаронную фабрику, винзавод и другие производства.

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В апреле 1954 года в Сталино начало работу Министерство угольной промышленности Украины. Затем его перенесли в Киев.

9 ноября 1961 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Сталинскую область переименовали в Донецкую и город Сталино переименовали в Донецк.

Gazeta.ua опубликовала подборку открыток с фотографиями Луганска. Их сделали в 1969 году. К 1958 году город назывался Ворошиловград, в честь советского маршала. Луганск сильно пострадал во время Второй мировой войны.