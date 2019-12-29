Как во времена Первой мировой войны в украинском селе строили укрепления - подборка фото

Показали фотографии села Берлин Бродовского р-на Львовской времен Первой мировой войны.
На фотографиях изобразили здания, оборонительные сооружения австро-венгерской армии, местный ландшафт и солдат, сообщают "Фотографии старого Львова".
Фото сделал неизвестный военный фотограф. Они хранятся в австрийском архиве.
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Во время войны в селе разрушили деревянную церковь Святой Параскевы. Ее построили в 1906 году. Храм простоял ровно 10 лет. В 1916 году он сгорел во время боев.
Опубликовали старые фото дома, который стоял на углу улиц Драгоманова и Волошина во Львове. В этом доме сейчас нет.
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