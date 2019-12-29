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воскресенье, 29 декабря 2019 23:13

Как во времена Первой мировой войны в украинском селе строили укрепления - подборка фото
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Село Берлин на Львовщине
Фото: "Фотографії старого Львова"
Село Берлин на Львовщине
Село Берлин на Львовщине
Село Берлин на Львовщине
Село Берлин на Львовщине

Показали фотографии села Берлин Бродовского р-на Львовской времен Первой мировой войны.

На фотографиях изобразили здания, оборонительные сооружения австро-венгерской армии, местный ландшафт и солдат, сообщают "Фотографии старого Львова".

Фото сделал неизвестный военный фотограф. Они хранятся в австрийском архиве.

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Во время войны в селе разрушили деревянную церковь Святой Параскевы. Ее построили в 1906 году. Храм простоял ровно 10 лет. В 1916 году он сгорел во время боев.

Опубликовали старые фото дома, который стоял на углу улиц Драгоманова и Волошина во Львове. В этом доме сейчас нет.

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