Как украинцы относятся к Бандере и Сталину - опрос

62% украинцев считают деятельность советского диктатора Иосифа Сталина негативной.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного с 22 по 29 апреля фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.

С отрицательной ролью Сталина для Украины соглашается большинство жителей во всех регионах. На западе и в центре так считают 78% и 69%, на юге и востоке - по 45%. В южных и восточных областях около 35% считают деятельность Сталина насколько положительной, настолько и отрицательно. Преимущественно положительной его деятельность считают 12% жителей Востока.

Сталина наиболее позитивно воспринимает электорат ОПЗЖ - 20,5%, "Батькивщины" - 8%. Среди электората "Батькивщины" роль Сталина считают "скорее отрицательной" 62% опрошенных, среди "Европейской солидарности" - 82,9%, "Слуги народа" - 67%, ОПЗЖ - 27,3%.

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Деятельность проводника ОУН Степана Бандеры положительной для Украины считают 32% граждан. Столько же считают деятельность отрицательной. 21% считает деятельность Бандеры насколько положительной, настолько и отрицательной. В западном регионе к нему положительно относятся 70%. В Центре 27% считают деятельность положительной. Столько же отрицательной. В южном регионе к Бандере отрицательно относятся 54%, в восточном - 48%. Положительно относятся по 11% в обоих регионах. Молодежь более склонна считать Бандеру исторической фигурой, чья деятельность была скорее положительной для Украины.

36% сторонников "Слуги народа" считают Бандеру положительной фигурой, 27% - отрицательной. Среди сторонников ОПЗЖ его положительно воспринимают 4%, а 63% - отрицательно. 57% сторонников ЕС считают Бандеру положительной фигурой. Отрицательной - лишь 12%.

Автор: dif.org.ua Деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 32% граждан

Большинство украинцев (41%) считает, что Украина должна чтить обе даты: День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. Об этом говорится в опросе фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с соцслужбой Украинского центра экономических и политических исследований Александра Разумкова.