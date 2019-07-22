Как следили за временем в XVII в.

Фото: facebook.com/SymbolonCenter

В сети появились фото портативных солнечных часов-диптихов XVI - XVII вв.

Большие приборы для слежения за временем с помощью солнечных лучей упоминаются еще в древнеегипетских записях за тысячелетия до начала нашей эры. В эпоху средневековья в городах и монастырях располагались каменные стелы с неподвижной стрелкой. С появлением ратуш с большими механическими часами в городах исчезла необходимость проектирования солнечных часов. Однако миниатюрные приборы могли выручить там, откуда верхушку ратуши видно не было.

Портативные часы появились в позднем средневековье благодаря сочетанию солнечных часов с компасом. Усовершенствованные в XVII в. они стали более практичными и полезными, пишет Центр средневековых и раннемодерных студий.

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Богатая коллекция солнечных часов-диптихов хранится в Музее истории науки в Оксворде, Великобритания. Большинство из них создали немецкие мастера, однако некоторые происходят из Франции, Испании, Италии и, вероятно, Фландрии.

Корпус часов-диптихов изготовлен из слоновой кости, реже из древесины, украшался серебром. Фронтальная часть содержит отверстие, через которое проходил солнечный луч. Нередко часы имели розу ветров, календари праздников, знаки зодиака и даже инструкцию по использованию прибора. На остальной части находится компас.

Книги считаются одними из самых дорогих вещей эпохи средневековья. Обычно их изготавливали в скрипториях в монастырях. Писались вручную. Ценность книги определялась не только кропотливым ручным трудом специально обученных монахов, но и многочисленными украшениями на обложках. Золото, серебро, инкрустированные драгоценные камни, эмаль, резьба по слоновой кости и не только украшали их.