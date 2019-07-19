Драгоценные камни и изысканная резьба - как украшали средневековые книги

Фото: facebook.com/SymbolonCenter

Книги считаются одними из самых дорогих вещей эпохи средневековья. Обычно их изготавливали в скрипториях при монастырях. Писались они вручную. Ценность книги определялась не только кропотливым ручным трудом специально обученных монахов, но и многочисленными украшениями на обложках.

Золото, серебро, инкрустированные драгоценные камни, эмаль, резьба по слоновой кости и не только украшали древние обложки. Нередко элементы этих роскошных оправ создавались в разных местах, странах и даже в разные века. Например, оправа книги, ныне хранящейся в Музее Клюни, Париж, имеет вставку из слонового бивня Х в., а ювелирные работы были выполнены уже в ХIII в., сообщает Центр средневековых и раннемодерных студий.

Настоящим произведением ювелирного искусства является обложка рукописи с Линдау. Кодекс был назван по месту хранения - Аббатство Линдау, Германия. Рукопись содержит тексты четырех Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зависть и ненависть погнала нас" - как появилась первая печатная книга в Украине

Подобные книги были и в Киевской Руси. Одной из древнейших письменных книг считают "Остромировое Евангелие" 1056. Ценность подобных и даже обычных книг того времени легко представить погрузившись в древние летописи. Например, в Галицко-Волынской летописи есть упоминание, что князь Владимир Василькович, сын Василька Романовича приобрел небольшой молитвенник за 8 серебряных гривен, в то время как целое поселение можно было купить за 50.

Начало упадка эпохи дорогих книг связывают с изобретением печатного станка в 1440-х. Изобретение принадлежит немцу Иоганну Гутенбергу. Однако ценность мастеров каллиграфии и прихоти богачей все еще способствовали дорогим изданиям.

В сети опубликовали фото витражных медальонов эпохи средневековья. Технику витражей использовали не только при строительстве величественных готических соборов, но и для украшения домов и лавок состоятельных горожан.