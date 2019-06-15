 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
25 Просмотров: 4167
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 261
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 459
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1584
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3195
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3231
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24705
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7686
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 801
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2655
Фото
Все фото
4
41
5
6
9
Как развлекалась в элитном советском ресторане - подборка фото
Как развлекалась в элитном советском ресторане - подборка фото
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали украинский паспорт, которому 100 лет
Показали украинский паспорт, которому 100 лет
49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе
49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе
Опубликовали ретро-фото первого львовского аэропорта
Опубликовали ретро-фото первого львовского аэропорта
Видео
Все видео
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
Показали, как выглядел форт исчезнувшего народа
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1674
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3006
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5265
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 июня 2019
Просмотров: 477
Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
суббота, 15 июня 2019 23:13

Как развлекалась в элитном советском ресторане - подборка фото
4

  Комментировать

Отель "Интурист" в 1989 году
Фото: Роман Акбаш
Отель "Интурист" в 1989 году
Отель "Интурист" в 1989 году
Отель "Интурист" в 1989 году

Показали, как выглядел ресторан гостиницы "Интурист" в Запорожье в 1989 году.

Фото опубликовал запорожский краевед и гид Роман Акбаш, сообщает 061.

Показали оригинальные интерьеры отеля, открывшегося в 1972 году. На фотографии попало изображение бара ресторана, банкетный зал, посетители и обслуживающий персонал. На одном из фото гости отдыхают в сауне у самовара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как менялся Майдан Независимости - ретро-фото

Здание отеля было приватизировано и реконструировано в 2008 году.

В интернете показали цветные открытки с видами Львова. Их выдали в 1979 году в киевском издательстве "Искусство".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как развлекалась в элитном советском ресторане - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 14 Просмотров: 28926
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 2 Просмотров: 28081
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 24435
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
9
 Просмотров: 23914
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 22896
История
Мороженое называли "пирог эскимоса"
Мороженое называли "пирог эскимоса"
 Просмотров: 189
80 скелетов превратят в туристический объект
80 скелетов превратят в туристический объект Просмотров: 1053
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
Показали редкие фото китайцев из собрания американского коллекционера
41
 Просмотров: 10602
Первый компьютер продали за $ 159 тыс.
Первый компьютер продали за $ 159 тыс.
 Просмотров: 306
Показали украинский паспорт, которому 100 лет
Показали украинский паспорт, которому 100 лет
5
 Просмотров: 1584
Больше всего комментируют
28
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
25
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
14
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом
10
РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
3
Филарета предупредили, что могут отлучить от церкви
Голосов: 517
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua