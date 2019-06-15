Как развлекалась в элитном советском ресторане - подборка фото

Показали, как выглядел ресторан гостиницы "Интурист" в Запорожье в 1989 году.
Фото опубликовал запорожский краевед и гид Роман Акбаш, сообщает 061.
Показали оригинальные интерьеры отеля, открывшегося в 1972 году. На фотографии попало изображение бара ресторана, банкетный зал, посетители и обслуживающий персонал. На одном из фото гости отдыхают в сауне у самовара.
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Здание отеля было приватизировано и реконструировано в 2008 году.
В интернете показали цветные открытки с видами Львова. Их выдали в 1979 году в киевском издательстве "Искусство".
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