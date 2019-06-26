Как отдыхали на Хортице 100 лет назад - фото

Краевед и гид из Запорожья Роман Акбаш опубликовал фото старинного пикника на Хортице.

Пикники происходили более сотни лет назад, написал Акбаш в Facebook.

На первом снимке отдыхают жители колонии немцев-меннонитов Хортицы. На втором - педагоги немецкой школы Центршуле.

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"Среди педагогов есть весьма примечательный человек. Крайний слева - Петр Филиппович Бузук, преподаватель Центршуле и фактически отец первого на территории Российской империи общества охраны природы. И да - создал он его в 1910 году у нас в селе Хортица", - пишет краевед Роман Акбаш.





6 ноября 1926-го в Запорожье открылся рабочий театр "Металлист". Он был расположен на проспекте Соборной. Здание театра спроектировал архитектор Дитрих Тиссен, сначала в ней был культурный центр меннонитов - протестантов из Германии, которые селились в окрестностях Запорожья. Здание было расположено на территории немецкой колонии Шенвизе. Для архитектуры меннонитов характерны арочные окна.