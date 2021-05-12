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среда, 12 мая 2021 16:52

Как наказали студента, облившего краской памятник Бандере

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Как наказали студента, облившего краской памятник Бандере
Тищука приговорили к условному сроку наказания. Фото: istpravda.com.ua

Во Львове Галицкий районный вынес приговор студенту Владимиру Тищука, что облил красной краской памятник Степану Бандере.

5 февраля 2021 двое молодых мужчин облили красной краской памятник Бандере во Львове. Они оказались студентами в возрасте 19 и 24 года, из Хмельницкой области, которые учатся во Львове, передает "Захід.нет".

Студенту назначили четыре года заключения, но освободили от наказания с испытательным сроком.

Следствие выявило, что им заплатили по 1 тыс. грн за вандализм. Полиция нашла заказчика, против него начали отдельное расследование. Осквернение памятника он заказал из-за собственной идеологической неприязни. Имущественный ущерб оценили в 7,1 тыс. грн.

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Тищук признал свою вину и подписал соглашение с прокурором о признании виновности. В течение двух лет он периодически должен отмечаться в полиции, сообщать об изменении места жительства, учебы и работы.

В Сумах вандал 27 марта надругался над могилой полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который получил смертельное ранение в Донбассе. То, что случилось с могилой сына, обнаружил отец погибшего воина.

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