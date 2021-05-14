Как нацисты обходились с евреями - жуткие фото

Сегодня чтят память украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Gazeta.ua подготовила подборку фотографий, на которых можно увидеть, что ждало евреев во время Холокоста.

В Украине нацисты уничтожили 1,5 млн евреев. Их расстреливали и морили в концлагерях. Украинцы, крымские татары и представители других народов сочувствовали евреям и пытались спасать. При этом люди подвергали себя опасности.

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2659 граждан Украины Израиль признал "Праведниками народов мира". Это звание дают тем, кто спас хотя бы одного еврея во время войны.

14 мая отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Его ввели постановлением Верховной Рады в феврале 2021-го. В течение Второй мировой войны в Украине нацисты уничтожили 1,5 млн евреев. Часть людей, которых хотели убить, удалось спасти. За это званием "Праведника народов мира" Израиль удостоил 2659 граждан Украины. Больше всего - из Винницы, Одессы, Львова, Харькова, Житомира, Киева, Ровно, Хмельницкого, Тернополя. Ознакомиться с их биографиями можно на портале Праведники народов мира.