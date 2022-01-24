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вторник, 25 января 2022 08:20

Как кулак: нашли огромный бриллиант

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Как кулак: нашли огромный бриллиант
Вес Куллинана составлял 3106 карат, или 621,2 г.

Возле города Претория – теперь Южно-Африканская Республика 25 января 1905-го нашли в шахте "Премьер" самый крупный бриллиант. Его вес - 3106 карат - 621,2 грамм, размером с кулак взрослого мужчины.

В 1904 году Томас Куллинан купил ферму с шахтой "Премьер" в провинции Гаутенг в Южной Африке. Заведующий шахтой Фредерик Уэлльс увидел необычный блеск в глубокой яме и понял, что это бриллиант. Назвали его "Куллинан" – в честь владельца рудника. Также на алмаз говорили "Звезда Африки".

Бриллиант выставили в банке Йоханнесбурга на продажу и обзор. Через два года руководство республики Трансвааль выкупило его у Куллинана со скидкой за 150 тыс. фунтов. Страна намеревалась выразить благодарность королю Эдуарду. Представители африканской колонии Англии Трансвааль подарили английскому королю Эдуарду VII (1841-1910) бриллиант "Куллинан".

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Король Эдуарду VII приказал сделать огранку камню. "Куллинан" раскололи на два больших кристалла и три небольших куска. На их огранку ушло два года: всего было изготовлено 2 огромных, 7 больших и 96 мелких бриллиантов.

Самые большие камни получили имена и римские номера от I до IX. Крупнейший "Куллинан I" инкрустирован в скипетр английского короля. "Куллинан II" украшает корону Британской Империи. Остальные бриллианты назвали "Малыми звездами Африки".

В Южной Африке 6 декабря 1869 открыли залежи алмазов. Африканские бриллианты считались подлинной геологической сенсацией.

Сын фермера Эразм Якобс нашел среди гальки сверкающий камешек на берегу реки Оранжевой, округ Гон-То. Сейчас это южноафриканский город Кимберли. Это был большой алмаз лучшего качества.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
января

Как кулак: нашли огромный бриллиант

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