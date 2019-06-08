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суббота, 08 июня 2019 23:13

Как казаки судили преступников - презентовали исследование

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Как казаки судили преступников - презентовали исследование
Презентовали книгу о судопроизводстве у казаков. Фото: blogspot.com

Презентовали книгу профессора Полтавского национального педуниверситета им. В. Короленко Юрия Волошина "Казацкая фемида: гродское судопроизводство в Гетманщине".

"Гетманщина имела уникальную правовую культуру еще до того, как Екатерина II начала вводить просветительские реформы. Есть большие дискуссии вокруг того, как прижились эти изменения в старой Украине. Правда, судебная реформа в Гетманщине сделала работу судов немного четче. Но все это базируется на III литовском Уставе, праве, на которое опирались так называемые русские воеводства Речи Посполитой", - рассказал автор, передает np.pl.ua.

Автор рассматривает появление судов в казацкой Украине, анализирует состав суда, обязанности его членов, компетенцию суда, роль возных и адвокатов.

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Издание состоит из двух частей - собственно исследовательской и археографической.

Повстанцы Тараса Федоровича Трясила разгромили местный польско-шляхетский гарнизон 4 апреля 1630 в Корсуне Черкасской области. Казаки три недели сражались с армией коронного гетмана Станислава Конецпольского.

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