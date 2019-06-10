Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото

Показали древние фото коллегии иезуитов в Хырове на Львовщине.
Коллегия была заложена 1 августа 1883 на возвышении возле села Буньковичи южнее города Хыров Старосамборского района Львовской области, сообщают "Фотографії старого Львова".
Создать новое учебное заведение предложил ректор Тернопольского учебного заведения иезуитов Марьян Игнаци Моравский.
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Здание было сильно повреждено артиллерийским обстрелом 14 мая 1919 в ходе польско-украинской войны.
Gazeta.ua предлагает пересмотреть исторические фото села Коропец, конца XIX - начала ХХ века. Их удалось разыскать в архивах.
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