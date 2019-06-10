Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото

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Gazeta.ua предлагает пересмотреть исторические фото села Коропец , конца XIX - начала ХХ века. Их удалось разыскать в архивах.

Здание было сильно повреждено артиллерийским обстрелом 14 мая 1919 в ходе польско-украинской войны.

Коллегия была заложена 1 августа 1883 на возвышении возле села Буньковичи южнее города Хыров Старосамборского района Львовской области, сообщают " Фотографії старого Львова ".

Показали древние фото коллегии иезуитов в Хырове на Львовщине.

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