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понедельник, 10 июня 2019 23:14

Как иезуиты обустроили свое училище в Украине - раритетные фото
8

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Коллегия иезуитов в Хырове, 1899
Фото: "Фотографії старого Львова"
Коллегия иезуитов в Хырове, 1899
Коллегия иезуитов в Хырове, 1899
Коллегия иезуитов в Хырове, 1899
Коллегия иезуитов в Хырове, 1899

Показали древние фото коллегии иезуитов в Хырове на Львовщине.

Коллегия была заложена 1 августа 1883 на возвышении возле села Буньковичи южнее города Хыров Старосамборского района Львовской области, сообщают "Фотографії старого Львова".

Создать новое учебное заведение предложил ректор Тернопольского учебного заведения иезуитов Марьян Игнаци Моравский.

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Здание было сильно повреждено артиллерийским обстрелом 14 мая 1919 в ходе польско-украинской войны.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть исторические фото села Коропец, конца XIX - начала ХХ века. Их удалось разыскать в архивах.

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