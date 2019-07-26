Как Астерикс - нашли останки военачальника, бежавшего от Цезаря в Англию

Археологи обнаружили останки воина, который жил в I веке до н.э. на территории Великобритании. Они убеждены, что кости принадлежит галльском боицу. Он бежал на остров во время завоевания Галлии - современной Франции, римским военачальником Юлием Цезарем в 60-50-х до н.э.

Исследователи заявляют, что именно такой воин служил прообразом персонажа из европейских комиксов про Астерикса и Обеликса, сообщает Politeka.

Автор: thehistoryblog.com Шлем галльского или кельтского военачальника найденный в Великобритании

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По другой версии, которую выдвинули ученые Манчестерского университета, это остатки военачальника кельтов Коммия, бежавшего в Великобританию в 50-м до н.э. от того же Цезаря. Он был вождем кельтского племени атребатов и поддержал Цезаря в борьбе за власть, однако впоследствии перешел на сторону римского сената в начале гражданской войны, за что полководец ему отомстил.

Автор: thehistoryblog.com Бронзовый элемент, который украшал шлем военачальника

Отдыхающий, который плавал на каяке недалеко от города Рамстига в Англии, нашел редкое римское стекло синего цвета. Также ему в руки попали остатки древнеримской керамики.

Эксперты комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии говорят, что подобной находки в Великобритании еще не было. Обнаружил находки мужчина случайно. Уровень воды был низким, а вода - прозрачной, так что он смог протянуть руку вниз и вытянуть хорошую кобальтово-синюю стеклянную посудину. Вероятно, предметы попали в море из римского корабля, потерпевшего крушение недалеко от побережья графства Кент.