Мужчина нашел на побережье необычный сосуд

Эксперты комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии говорят, что подобной находки в Великобритании еще не было, пишет Вокруг Света.
Обнаружил находки мужчина случайно. Уровень воды был низким, а вода - прозрачной, так что он смог протянуть руку вниз и вытянуть хорошую кобальтово-синюю стеклянную посудину. Вероятно предметы попали в море из римского корабля, потерпевшего крушение недалеко от побережья графства Кент.
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По другой версии артефакты находились на суше, на участке, который теперь покрыт водой в результате береговой эрозии. Открытие особенно интересно тем, что именно в этом районе в I в. до н.э. началось римское вторжение в Великобританию.
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