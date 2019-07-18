Мужчина нашел на побережье необычный сосуд

Отдыхающий, который плавал на каяке недалеко от города Рамстига в Англии нашел редкое римское стекло синего цвета. Также ему в руки попали остатки древнеримской керамики.

Эксперты комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии говорят, что подобной находки в Великобритании еще не было, пишет Вокруг Света.

Обнаружил находки мужчина случайно. Уровень воды был низким, а вода - прозрачной, так что он смог протянуть руку вниз и вытянуть хорошую кобальтово-синюю стеклянную посудину. Вероятно предметы попали в море из римского корабля, потерпевшего крушение недалеко от побережья графства Кент.