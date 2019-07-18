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четверг, 18 июля 2019 17:58

Мужчина нашел на побережье необычный сосуд

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Автор: vokrugsveta.ua
  Цветной стеклянный сосуд и остатки римской керамики, которые обнаружил человек на юго-западном побережье Великобритании
Цветной стеклянный сосуд и остатки римской керамики, которые обнаружил человек на юго-западном побережье Великобритании
Отдыхающий, который плавал на каяке недалеко от города Рамстига в Англии нашел редкое римское стекло синего цвета. Также ему в руки попали остатки древнеримской керамики.

Эксперты комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии говорят, что подобной находки в Великобритании еще не было, пишет Вокруг Света.

Обнаружил находки мужчина случайно. Уровень воды был низким, а вода - прозрачной, так что он смог протянуть руку вниз и вытянуть хорошую кобальтово-синюю стеклянную посудину. Вероятно предметы попали в море из римского корабля, потерпевшего крушение недалеко от побережья графства Кент.

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По другой версии артефакты находились на суше, на участке, который теперь покрыт водой в результате береговой эрозии. Открытие особенно интересно тем, что именно в этом районе в I в. до н.э. началось римское вторжение в Великобританию.

Остатки римского торгового судна после кораблекрушения обнаружили дайверы на побережье города Протараса на Кипре. Это первая находка древнеримского корабля, найденная в прибрежных водах острова.
Курортный город Протарас славится дайвингом и считается одним из лучших мест для дайвинга в восточном Средиземноморье. Затонувший корабль обнаружили профессиональные дайверы - добровольцы из Лаборатории морских археологических исследований Кипрского университета. Они сообщили в Департамент древностей. Тот быстро собрал средства для археологического изучения места.
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