На дне моря нашли древнеримский корабль

Автор: thehistoryblog.com Груз амфор с древнеримского судна на дне возле побережья Кипра

Остатки римского торгового судна после кораблекрушения обнаружили дайверы на побережье города Протараса на Кипре. Это первая находка древнеримского корабля, найденная в прибрежных водах острова.

Курортный город Протарас славится дайвингом и считается одним из лучших мест для дайвинга в восточном Средиземноморье. Затонувший корабль обнаружили профессиональные дайверы - добровольцы из Лаборатории морских археологических исследований Кипрского университета. Они сообщили в Департамент древностей. Тот быстро собрал средства для археологического изучения места, сообщает The History Blog.

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Исследователи установили, что римское торговое судно перевозило большой груз амфор из Сирии и Киликии. Нетронутое поле амфор и остатки корабля проливают новый свет на историю морской торговли между Кипром и другими средиземноморскими провинциями эпохи Древнего Рима.

Последняя королева Кипра Екатерина Корнаро 14 марта 1489 года вынуждена отдать свое королевство Венеции. Государство крестоносцев на Ближнем Востоке, созданное во время Третьего Крестового похода, прекратило свое существование. Наивысшего расцвета Королевство Кипр достигло в XIV в. В 1468-м король Жак II де Лузиньян заочно женился на 14-летней Екатерине Корнаро, дочери знатного венецианского патриция. Венецианская республика получила торговые преференции и право владения островом после смерти Екатерины и Жака и отсутствии у них общих детей. Это укрепило позиции республики на Кипре, на который претендовали Генуя и Османская империя.