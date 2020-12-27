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понедельник, 28 декабря 2020 08:20

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

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Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство
В Париже братья устроили первый в мире публичный киносеанс. Фото: maxresdefault

В парижском "Гран-кафе" братья Огюст и Луи Люмьер 28 декабря 1895-го провели первый коммерческий сеанс просмотра фильма. Изобрели устройство, которое совмещало функции камеры и проектора.

Неразлучным братьям в 1889 году отец привез из Парижа новое изобретение Томаса Эдисона - кинетоскоп с набором из 12 фильмов. Заглядывая в маленькое окошко в корпусе можно увидеть минутный фильм.

На его основе Луи Жан создал новое устройство - синематограф. Прибор позволял проводить видеосъемку, печатать позитивы и демонстрировать видео. Братья признавали первенство Эдисона в изобретении кинетоскопа и платили ему откупные. Кино тогда только начинало входить в моду.

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В Париже сняли за 30 франков в день "Гранд кафе" на бульваре Капуцинов, 14 Там устроили первый в мире публичный киносеанс. Входной билет стоил 1 франк. Зрители увидели 10 первых фильмов братьев Люмьер, длиной не более минуты каждый. Показали один из самых известных фильмов братьев - "Выход рабочих с фабрики Люмьер". Этот фильм может считаться первым в истории кино. Киносеанс принес создателям прибыль в размере 33 франков. Их изобретение сразу стал популярным.

Слава об изобретении братьев Люмьер быстро распространилась - в 1896 году братья провели мировое турне со своим изобретением, посетив Лондон, Нью-Йорк, Бомбей. А в 1919 году Луи Жан Люмьер стал членом Парижской академии наук. Он больше не снимал фильмы, а занимался только производством киноаппаратуры.

В Нью-Йорке 23 апреля 1896 состоялся первый в Америке киносеанс - показ нескольких минут фильма. Через несколько лет началась эра кинематографа.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
декабря

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

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