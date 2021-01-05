Издали постановление, которое изменило жизнь селян

С 1930 года насильственная коллективизация набирала все больших темпов Фото: esu.com.uа

5 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) "О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству". Предусматривало поддержку колхозов и ускорение раскулачивания крестьян.

В документе говорилось, что все намеченные предварительным планам темпы развития коллективного движения превзойдены. А посевная площадь, обработанная на общественных началах, вскоре значительно превысит ожидаемые показатели так называемого 5-летнего плана коллективизации. Писали, что СССР получил материальную базу для замены крупного кулацкого производства крупным производством колхозов. Это дало партии основания перейти от политики ограничения "эксплуататорских тенденций кулачества" к политике ликвидации его как класса.

В постановлении подчеркивали необходимость усилить работу по строительству заводов, производящих тракторы, комбайны и инвентарь. Приказывали поддерживать и тягловую силу. Увеличивали кредиты на сельское хозяйство за счет других отраслей и тому подобное.

Партийным организациям приказали возглавлять и оформлять стихийно растущее снизу колхозное движение, агитировать крестьян вступать в колхозы. Также приказали создать примерный устав колхозной артели, как переходной к коммуне формы колхоза и запретили принимать в колхозы кулаков.

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Власть отметила "необходимость решительной борьбы со всякими попытками сдерживать развитие коллективного движения". Парторганизациям запрещалось декретировать его, что по мнению власти могло создать опасность "подмены социалистического соревнования по организации колхозов игрой в коллективизацию".

Украину отнесли к группе регионов СССР, где насильственную коллективизацию должны были завершить осенью 1931-го или весной 1932 года.

Генсек Иосиф Сталин выступил с речью "К вопросам аграрной политики СССР" 27 декабря 1929-го. В стране было объявлено "сплошную коллективизацию" и поднято вопрос ликвидации кулачества - зажиточного крестьянства, как класса. Это были предпосылки Голодомора.