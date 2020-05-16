Из трещин забили подземные гейзеры

Утром начались первые толчки, переросли в землетрясение силой 7,3 градуса по шкале Рихтера. Сразу погибло 5 тыс жителей, еще 9 тыс умерли. Фото: https://pbs.twimg.com

В колумбийском городе Какута на колумбийско-венесуэльской границе 17 мая 1875-го начались первые толчки, переросли в землетрясение силой 7,3 градуса по шкале Рихтера. Сразу погибло 5 тыс жителей, еще 9 тыс умерли в течение нескольких месяцев от ран и болезней.

Местные жили у подножия горного хребта Анды на четырех геологических разломах и были привыкшие к земным толчков. Сильные землетрясения случались раз в 100-300 лет. В Какута проживало примерно 21 500 жителей, работало сотни торговых заведений, школы, рынки и консульства. Город процветал.

Небольшая дрожь земли ощущалось еще в три дня. Несколько раз трясло и за день до землетрясения. На главной площади церковный часы показывали 11:15, когда внезапно все услышали большой грохот и землю затрясло так, как никогда до этого.

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Первыми начали разрушаться крыши домов. Они завалили выходы и люди не могли выйти из дома. На последних поштовхав рушились даже каменные дома, церковь, большие деревья выворачивало с корнем. За городом в земле образовались трещины. Из них забили подземные гейзеры с серной водой. Окружающие города в Венесуэле также пострадали, но меньше. Из-за отсутствия ветра и жару облака пыли и пепла не развеивались. Уцелевшие задыхались и не видели вокруг ничего. Начала поступать гуманитарная помощь из других городов и стран.

Английская королева Виктория прислала денежную помощь на восстановление города. Именно из этого региона ей доставляли какао-бобы и кофе. Сразу построили церковь и колодцы. За год город отстроили. Архитекторы по заказу властей спроектировали широкие улицы, крепкие дома далеко друг от друга с подвалами-укрытиями с двумя выходами.

От семи толчков землетрясения на севере Турции 28 декабря 1959 погибло более 32 тысяч человек. Эпицентр землетрясения с силой толчков 7,9 баллов по шкале Рихтер прошел в провинциях Стамбул, Сивас и Самсун. Это землетрясение вошло в список 10 крупнейших землетрясений 20-го века.