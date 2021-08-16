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понедельник, 16 августа 2021 17:47

Из болота достали идола, которому 1,6 тыс. лет

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В болоте Гортнакранна, ирландского графства Роскоммон, археологи нашли остатки деревянного идола. Религиозную скульптуру изготовили из дуба более 1,6 тыс. лет назад.

Археологи отметили, что у идола ярко просматриваются человеческие формы - небольшая круглая голова, маленькие плечи и длинное тело с зазубринами. Он сохранился именно благодаря пребыванию в болоте, сообщает The History Blog.

В дохристианские времена идолы символизировали божеств, конкретных людей или же ими обозначали особые места. Иногда их приносили в жертву вместо живых людей. Археологи считают, что найденным ими идол стоял на земле вертикально, а вокруг него проводили какие-то церемонии или ритуалы. Затем его похоронили или же принесли в жертву, ведь скульптуру нашли разбитой на несколько частей и с перевернутым вниз лицом.

Автор: Archaeological Management Solutions
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Неподалеку от идола нашли оружие - кинжалы и острия копий. Также золотые шпильки бронзового века, плуги железного века, останки животных и несколько человеческих костей. Последнее показало, что древние жители той местности приносили животных в жертву.

Свое открытие археологи назвали особенно удачным, ведь все предыдущие идолы в Ирландии находили случайные люди, часто резчики торфа. Вместе с этим открытием в стране нашли 12 идолов.

Недавно в болоте в австрийском парке Дюммер нашли хорошо сохранившийся кожаный ботинок, которому 2 тыс. лет.

Находку обнаружили рядом с деревянной дорогой такого же возраста. Ее вымостили досками для того, чтобы люди могли безопасно пройти или проехать через болото. Вероятно, обувь соскользнула с ноги человека, а достать ее он не смог. Также рядом с дорогой нашли ось повозки, которая сломалась, когда хозяин наехал на выбоину.

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