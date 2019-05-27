Уникальную находку обнаружили в болоте

Нашли единственный в Европе щит из дерева и коры. Фото: The History Blog

Археологи Университета Лестера обнаружили в Великобритании деревянный щит.

Это первая подобная находка в Европе, сообщает The History Blog.

Историки считают, что щит создали в период между 395 и 255 годами до н.э.

Щит лежал лицевой стороной вниз в глубокой заболоченной яме. Поэтому кора и древесина хорошо сохранилась. Щит сохранился до наших дней благодаря отсутствию кислорода в болотной трясине.

Он был тщательно сконструированный с деревянными планками для придания жесткости конструкции, деревянным краем обода и защитой ручки тканью. Внешнюю сторону щита покрасили.

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На щите нашли дыру, которая могла образовалась от удара острым наконечником железного копья. Другие надрезы могут показывать, куда приходились удары, которые этот щит выдержал.

Ранее щиты из коры находили только в южном полушарии. Историки считали, что они просто не использовались в северном полушарии.

Охотник за сокровищами нашел 500-летнюю золотую монету стоимостью $ 5,2 тыс. Британец Гарет Миллиорд обнаружил ее в графстве Дербишир на севере Англии.