Уникальную находку обнаружили в болоте

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1008
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Просмотров: 1386
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3024
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3933
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2259
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3717
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3825
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3348
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5616
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16680
Фото
Все фото
13
7
12
4
14
Как жили боснийцы в начале ХХ века - подборка рисунков
Как жили боснийцы в начале ХХ века - подборка рисунков
Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
Показали цветные открытки с видами Львова советской эпохи
Показали цветные открытки с видами Львова советской эпохи
Симону Петлюре посвятили мурал
Симону Петлюре посвятили мурал
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Видео
Все видео
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1008
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 576
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6156
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2961
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 297
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
понедельник, 27 мая 2019 23:13

Уникальную находку обнаружили в болоте

  Комментировать
Уникальную находку обнаружили в болоте
Нашли единственный в Европе щит из дерева и коры. Фото: The History Blog

Археологи Университета Лестера обнаружили в Великобритании деревянный щит.

Это первая подобная находка в Европе, сообщает The History Blog.

Историки считают, что щит создали в период между 395 и 255 годами до н.э.

Щит лежал лицевой стороной вниз в глубокой заболоченной яме. Поэтому кора и древесина хорошо сохранилась. Щит сохранился до наших дней благодаря отсутствию кислорода в болотной трясине.

Он был тщательно сконструированный с деревянными планками для придания жесткости конструкции, деревянным краем обода и защитой ручки тканью. Внешнюю сторону щита покрасили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорожники нашли редкую монету

На щите нашли дыру, которая могла образовалась от удара острым наконечником железного копья. Другие надрезы могут показывать, куда приходились удары, которые этот щит выдержал.

Ранее щиты из коры находили только в южном полушарии. Историки считали, что они просто не использовались в северном полушарии.

Охотник за сокровищами нашел 500-летнюю золотую монету стоимостью $ 5,2 тыс. Британец Гарет Миллиорд обнаружил ее в графстве Дербишир на севере Англии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уникальную находку обнаружили в болоте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Отмечают 240 лет со дня рождения "отца ракетного оружия"

Итальянец построил церковь в Киеве

Украинцев призвали вернуться в состав Польши

Открыли самый красивый мост в мире

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 248026
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 139937
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 91681
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 38461
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 23436
История
Фермер выкопал на своей земле ценные вещи
Фермер выкопал на своей земле ценные вещи Просмотров: 2493
Отмечают 240 лет со дня рождения "отца ракетного оружия"
Отмечают 240 лет со дня рождения "отца ракетного оружия"
 Просмотров: 153
Итальянец построил церковь в Киеве
Итальянец построил церковь в Киеве
 Просмотров: 315
Украинцев призвали вернуться в состав Польши
Украинцев призвали вернуться в состав Польши
 Просмотров: 1737
Открыли самый красивый мост в мире
Открыли самый красивый мост в мире
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
Назвали имена украинских военных, попавших в плен
3
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
Голосов: 3941
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua